“Germany‘s Leading Boutique Hotel” – Hotel AMANO holt den Titel

Die Gewinner werden vom Publikum innerhalb der verschiedenen Kategorien gewählt. Für die AMANO Group ist dies bereits der Dritte wichtige Preis innerhalb von eineinhalb Jahren. Bereits im letzten Jahr wurde Ariel Schiff, CEO der AMANO Group bereits von der Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ) zum „Kopf des Jahres ernannt und vom Rolling Pin zum ‚Hotelier des Jahres‘ gewählt.

Die AMANO Group ist für ihre außergewöhnlichen Hotel- und Gastronomiekonzepte bekannt.

Gastronomisch setzt die Hotelgruppe häufig Trends. Die Dachterrasse des AMANO Hotels gehörte zu den ersten Dachterrassen mit Bar, das Restaurant MANI ging 2011 mit seiner modernen israelischen Küche einem bundesweiten Trend zur Levante-Küche voraus.

Jedes der Häuser wird von einem anderen Innenarchitektenbüro geplant und umgesetzt um jedem Hotel einen ganz eigenen Charakter zu geben. Auch die Gastronomien unterscheiden sich in ihren Konzepten, stilvoll und hochwertig zu fairen Preisen sind sie alle. In diesen Restaurants und Bars treffen Gäste der Stadt auf Einheimische und umgekehrt. Das macht den besonderen Flair dieser Orte aus. Bei allen Unterschieden im Detail folgen die Häuser der Gruppe einem einheitlichen Konzept: Der Gast bekommt ein erstklassiges, urbanes Wohnerlebnis zu einem fairen Preis. Alle Häuser liegen zentral und in sehr attraktiver Nachbarschaft. In allen Hotels erwartet den Gast eine Ausstattung, die den gehobenen Ansprüchen mehr als gerecht wird: hochwertige Materialien wie beispielsweise Echtholzparkett, geschmackvolles, modernes Interieur-Design und ein sehr hoher Wohnkomfort.

Das Flagship Hotel, das Hotel AMANO in Berlin Mitte, das 2009 eröffnet wurde, ist jetzt gerade mit dem World Travel Award in der Kategorie „Germany’s Leading Boutique Hotel“ gewürdigt worden. Der bedeutendste Preis der Reisebranche wählt Jahr für Jahr seine Nominierungen nach den herausragenden Leistungen in allen Bereichen der globalen Reise-und Tourismusbranche. Der Britische Award freut sich sicherlich auch zu hören, dass die Amano Group Ende 2021 das erste internationale Hotel in London Westminster eröffnen wird. Das Hotel wird ca. 110 Zimmer sowie eine Bar und eine Dachterrasse haben.

Gerade während der andauernden Pandamie ist Kreativität gefragt. Die Gruppe reagiert flexibel auf die sich verändernden Vorgaben der Regierung. Den Kopf in den Sand stecken war noch nie eine Option für das Berliner Familienunternehmen. Auf den aktuellen „Lockdown Light“ war die Gruppe bereits vorbereitet: Das Restaurant JOSEPH bietet beispielsweise seit dieser Woche wieder Speisen zum Mitnehmen an und ebenso können Berliner im AMANO Grand Central unter anderem eine „Gans to go“ für 95,00 EUR direkt nach Hause bestellen. Weitere Infos unter www.amanogroup.de