Im Herbst wird Québec zum Festival Hot Spot

Von Mitte September bis Mitte Oktober erstrahlt die Natur in der ostkanadischen Provinz Québec in den schönsten Farben. Das herbstliche Farbspektakel wird gern zum Anlass genommen zu feiern. Dann ist es Zeit für eines der größten Westernfestival Kanadas und zahlreiche kulinarische Feste.

Das berühmte „Festival Western“ in St-Tite findet in diesem Jahr zum 54. Mal statt. Anfang September verwandelt sich das 4.000-Einwohner-Städtchen St-Tide in ein großes Westerndorf. Rund 600.000 Besucher kommen während des zehntägigen Spektakels in die Mauricie, rund eineinhalb Stunden südlich von Québec Cité gelegen. Das Westernfestival ist bekannt für seine atemberaubenden, professionellen Rodeos, großen Country-Western-Shows, seine lockere Atmosphäre und den authentischen Charakter.

Ebenfalls Anfang September erfreuen sich Quebecer und Urlauber an zahlreichen Bier- und Genussfestivals. Das „Bières et Saveurs de Chambly“ ist das größte Festival für handwerklich gebraute Biere in Québec und hat seit 2002 die Aufgabe, eine Plattform für Mikrobrauereien, Keltereien, Mostereien und Produzenten zu sein. Am Ufer des Richelieu-Flusses, auf dem Gelände der Fort Chambly National Historic Site, präsentieren sich auf dem Festival mehr als 110 Aussteller mit ihren Produkten. Besucher können Biere, Apfelweine, Weine und eine ganze Reihe lokaler Produkte probieren, begleitet von musikalischen Darbietungen und Comedy-Shows.

Das Herbstfest in Mont Sutton in den Eastern Townships findet an fünf Wochenenden, vom 17. September bis zum 16. Oktober 2022 statt. Besucher erleben die Landschaft dann in all ihrer bunten Schönheit. Auf Familien und Outdoor-Fans wartet eine große Auswahl an Aktivitäten – von geführten Wanderungen bis hin zu Mountainbike Trails. Nervenkitzel verspricht vor allem die Zipline und der brandneue Zipline-Coaster. Auf den Gipfel des Mont Sutton führt ein Sessellift, an dessen Bergstation der Ausblick über die beeindruckenden Landschaften der Eastern Townships begeistert.

Ebenfalls in den Eastern Townships findet das „La Flambée des couleurs Magog-Orford“ zwischen Mitte September und Mitte Oktober statt. Hier werden die „flammenden“ Farben der Bäume und Büsche mit zahlreichen Wanderungen, Festen und Musik gefeiert. Vom Berg Mont Orford haben Wanderer ebenfalls einen außergewöhnlichen Blick auf die wunderschönen, gefärbten Ahornbäume, für die Kanada so berühmt ist.

Auch in Québec gibt es ein Oktoberfest – hier heißt es jedoch Oktobierfest und macht deutlich, was beim Feiern im Vordergrund steht – das Bier. Über 20 Kleinbrauereien, Imbisswagen und Kunsthandwerkerständen und viel Musik bringen das traditionelle deutsche Fest in die Laurentides.

Die Laubfärbung, die sogenannte „Foliage“, die meist zwischen Mitte September und Mitte Oktober ihren Höhepunkt erreicht, kann online auf der Seite https://www.bonjourquebec.com/en-ca/explore/seasons/fall live mitverfolgt werden. So haben Liebhaber des „Idian Summers“ und Fotografen immer einen Blick auf die schönsten Herbstfarben.

