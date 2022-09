Verliebt in Bordeaux und seine Weinberge

Dafür ist eine frühherbstliche Reise nach Bordeaux genau das Richtige. Hier kann man durchatmen und eintauchen in die Welt leidenschaftlicher WinzerInnen, die sich so einladend, beflügelnd und innovativ zeigt wie noch nie. Bordeaux, die pulsierende Weinmetropole mit ihrem idyllisch-kontrastreichen Umland, ist von Deutschland gut zu erreichen. Doch nicht nur deshalb avanciert die Weinregion Bordeaux zu einem immer beliebteren Reiseziel für alle, die sich gerne abseits ausgetretener Pfade bewegen.

Mit mehr als vier Millionen Besuchern sind die Stadt und die Weinregion, die sie umgibt, das bedeutendste weintouristische Ziel Frankreichs. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, zu Pferd oder aus der Luft – in und um Bordeaux kann man wunderbar genießen, Weine verkosten, echte kulinarische Entdeckungen machen, spannende Begegnungen haben und natürlich auch ganz tief in die Bordelaiser Geschichte eintauchen. Seit jeher ist diese Geschichte untrennbar mit dem Wein und mit dem Hafen verbunden. Bordeaux hat dabei mehr als ein Gesicht: jede Gegend hat ihre Geschichte, jede Flasche ihre Besonderheit, die es zu entdecken und zu teilen gilt – zu zweit, mit Freunden oder der Familie. Naturfreunde kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Feinschmecker und Weinliebhaber.

Die Stadt Bordeaux: Tor zum Weinanbaugebiet

Bevor es in die Weinregionen rund um Bordeaux geht, sollte man sich der Stadt selbst widmen – natürlich mit einem Fokus auf Wein, denn Bordeaux trägt die Auszeichnung „Great Wine Capital of the World“. Die inmitten des Stadtzentrums gelegene „École du Vin de Bordeaux“ bietet einen sehr guten Einstieg in die Bordelaiser Weinwelt. Zahlreiche Workshops und Verkostungen werden hier angeboten, in denen Einsteiger wie auch fortgeschrittene Weinkenner viel über die Weine von Bordeaux lernen können. Eine weitere Dimension erschließt eine seit diesem Jahr aufgelegte Faltkarte für einen Spaziergang auf den Spuren des Weins in der Stadt Bordeaux. Mit über QR-Codes abrufbaren Audiodateien sowie guten Adressen, um Wein zu verkosten oder zu kaufen, schlägt diese Karte eine Brücke zwischen der Stadt und dem Wein, die unter dem Begriff „Bordeaux“ untrennbar miteinander verbunden sind.

Wer das Weinerlebnis weiter vertiefen möchte, sollte unbedingt einen Besuch in der bahnbrechenden „La Cité du Vin“ einplanen. Die großartige Geschichte des Weins kann man hier multisensorisch in 20 verschiedenen Bereichen auf 3000 Quadratmetern erkunden. Um den Tag danach genussvoll ausklingen zu lassen, bietet sich ein Glas auf der Terrasse der Bar à Vin des Bordeaux an: Die Bordeaux-Weinbar bietet eine spannende Auswahl an Bordeaux-Weinen zu attraktiven Preisen.

Um die 108 000 Hektar des Weinbaugebiets zu durchqueren, gibt es fünf Weinrouten, die alle mit önotouristischen Attraktionen gespickt sind, bei denen Groß und Klein auf ihre Kosten kommen. Man muss sie nur noch befahren.

Auszeit im Herzen der Weinberge von Bordeaux

Um das Erlebnis noch zu steigern, empfiehlt sich eine Übernachtung in einem Schloss. Viele Schlösser der Region bieten die Möglichkeit dazu: Im Château de Bonhoste kann man zum Beispiel in echten Holzfässern des namhaften Küfers Seguin Moreau komfortabel übernachten und erstklassige Crémants kennenlernen. Oder wie wäre es mit einem ungewöhnlichen Übernachtsort in einem Familienweingut? Das gastfreundliche Château La Mothe du Barry hat dafür alte Betontanks in moderne, komfortable Zimmer umgewandelt. Das Château Léognan bietet hingegen die Möglichkeit, seinen Park mit hundertjährigen Bäumen an Bord einer Pferdekutsche zu erkunden und direkt auf dem Gelände in hübsch gestalteten Gästezimmern zu übernachten.

Im Herbst rückt der Wein noch stärker in den Mittelpunkt, denn es ist die Zeit der Weinlese. Um hautnah in die Weinlese einzutauchen, bietet sich z.B. ein Lese-Tag im Château St-Ferdinand in der AOC Lussac Saint-Emilion an. Hier lernen Besucher den Weinbau kennen und dürfen bei der Lese selbst mithelfen. Als Belohnung erhalten sie ein Jahr danach eine Flasche ihrer Weinlese geschenkt. Dieses Erlebnis kann man anschließend mit einem Laternen-Spaziergang in der Abenddämmerung durch die Weinberge und den nahe gelegenen Wald ausklingen lassen.

Wein und Gastronomie

as DThema Genuss wird in und um Bordeaux sowieso großgeschrieben. Neben wunderbaren Restaurants gibt es viele weitere Genuss-Möglichkeiten. Foodies finden jede Menge Kochkurse, darunter auch auf Château Roquefort, das 2019 mit dem „Best of Wine Tourism Award“ ausgezeichnet wurde. Hier kochen Hobbyköche gemeinsam mit dem Küchenchef Olivier Straelhi mit saisonalen und lokalen Zutaten. Eine regionale Küche, die perfekt von den Bordeaux-Weinen begleitet wird: Austern und frische Weißweine, Entrecôte und moderne Rotweine, Salat und fruchtige Rosés… Genussvoll eintauchen kann man aber auch, wenn man sich Richtung Atlantik bewegt und in einer Austernhütte im Bassin d’Arcachon Weißweine aus Bordeaux verkostet.

Diese Kombinationen von Speisen und regionalen Weinen werden von “Bordeaux local” hervorgehoben, einer Initiative für den verantwortlichen Genuss, die gerade bei der neuen Generation auf besonders großes Interesse stößt. Die Webseite listet gemäß dem Motto „Lokal denken, Bordeaux leben“ Produzenten, Restaurants und Händler, die sich ökosolidarisch zeigen und bevorzugt für lokale Produkte und Weine engagieren.

Infos: www.bordeaux-tourismus.de/

uwelehmann/ surpress