Ikos Porto Petro auf Mallorca im Soft Opening

Die Luxus-All-Inclusive-Hotelmarke Ikos Resorts gibt den Startschuss für das neue Ikos Porto Petro auf Mallorca. Eine Woche vor dem offiziellen Opening Termin am 16. Juni 2023 begrüßt das Team Partner aus verschiedenen Märkten. Das Ziel dieser exklusiven Soft Opening Phase ist es, den Hotelbetrieb sachte aufzunehmen und Abläufe bei Bedarf zu optimieren, um Urlaubern vom Start weg ein erstklassiges Ikos-Erlebnis zu bieten.

Neues Luxushotel für Mallorca

Das Ikos Porto Petro liegt an der noch weitgehend unberührten Südostküste der Baleareninsel, unweit des landschaftlich reizvollen Parc Natural de Mondrago und vom Flughafen in Palma in nur 50 Minuten Autofahrt erreichbar. Eingebettet zwischen zwei idyllischen Strandbuchten und in fußläufiger Entfernung vom malerischen Hafen des beschaulichen Ortes Portopetro ist das stilvolle neue Resort ein idealer Ausgangspunkt für Wassersport, Bootstouren und Ausflüge über die Insel. Auch beliebte Aktivitäten wie Wandern, Biken oder Golf sind von hier wunderbar möglich.

Die Anlage erstreckt sich über einen Kilometer entlang der zerklüfteten, üppig bewaldeten Küste und bietet einzigartige Ausblicke auf die mediterrane Szenerie. 319 elegant gestaltete Zimmer, Suiten und Bungalows – inklusive einer Reihe von exklusiven Bungalow-Suiten mit einem, zwei und drei Schlafzimmern – wurden für Paare und Familien unterschiedlicher Größe konzipiert. Sie sind im typischen mediterranen Stil von Ikos gestaltet, durchsetzt mit authentischen mallorquinischen Elementen, und verfügen über großzügige Balkone, eigene Gärten und private Pools. Zur Saison 2024 wird das Resort um weitere Luxus-Suiten mit zwei und drei Schlafzimmern sowie privaten Pools erweitert, die direkt an die Klippen angrenzen und noch mehr Privatsphäre und unvergleichliche Ausblicke versprechen.

Das Urlaubsresort der Extraklasse bietet das für Ikos übliche, preisgekrönte „Unconditional Luxury“-Konzept, mit dem praktisch jedes Element des Urlaubs inbegriffen ist. Zu den Annehmlichkeiten für die Gäste gehören einfallsreiche Menüs von Michelin-Sterneköchen, kunstvoll gemixte Signature Cocktails, 300 internationale Spitzenweine, erstklassige Kinderbetreuung und der 24-Stunden-Zimmerservice. Für Verwöhnmomente sorgt das Anne Semonin Spa, das mit modernsten Einrichtungen und luxuriösen Treatments aufwartet.

Fünf beheizte Innen- und Außenpools stehen den Gästen im Ikos Porto Petro zur Verfügung – darunter ein Pool nur für Erwachsene sowie verschiedene Kinder- und Babybecken – und auch die zwei Strandbuchten mit ihrer unberührten Schönheit laden zum Sonnenbaden ein. Der höchst komfortable Kellner Service mit Food und Drinks bis zur Liege am Pool oder Strand sowie eine 30-minütige kostenlose Kinderbetreuung am Wasser für kleine Gäste ab vier Jahren sind, wie in allen Ikos Resorts üblich, im Angebot inbegriffen und ermöglichen Entspannung von früh bis spät.

Zum umfangreichen Gourmetangebot des Resorts zählen fünf À-la-carte-Restaurants, die auch dem anspruchsvollsten Gaumen ansprechen, unter anderem in Zusammenarbeit mit Sterneköchen wie Ettore Botrini, David Ibarboure oder Thiou. Das innovative Food Hall-Konzept, das erstmalig in einem Ikos Resort umgesetzt wird, serviert Frühstück in Buffetform und internationale Küche an vielfältigen Food-Stationen zum Mittag- und Abendessen.

Die Gäste sind darüber hinaus eingeladen, zum Dinner eine kulinarische Reise zu wunderbaren Restaurants in der Umgebung anzutreten – mit dem renommierten Ikos „Dine Out“-Erlebnis, selbstverständlich wieder ohne zusätzliche Kosten. Die Erkundungen außerhalb des Resorts können mit dem „Local Drive Adventure“ fortgesetzt werden, das den Gästen die Möglichkeit bietet, einen Tag lang mit einem E-Auto von Tesla die Gegend zu erfahren und dabei die reizvolle Insel zu entdecken. Es locken hübsche Dörfer, atemberaubende Meerblicke, Naturschutzgebiete wie der Parc Natural de S’Albufera und vielfältige Attraktionen – beispielsweise das Castell d’Alaró, das über eine reizvolle Wanderung zu erreichen ist, imposante Höhlen wie die Cuevas del Drach in Porto Cristo oder die majestätische Kathedrale in Palma. Alles Teil des „Local Discovery“-Konzepts.

Einen Urlaub, der selbst höchsten Ansprüchen gerecht wird, verspricht die Ikos Deluxe Collection. Diese befindet sich in einem exklusiven Bereich des Resorts mit separatem Pool und gewährt den Gästen eine Reihe zusätzlicher Privilegien, wie eine Flasche Taittinger Champagner auf dem Zimmer bei der Ankunft oder auch zwei kostenfreie Rücken- und Nackenmassagen im Spa pro Aufenthalt. Die Gäste können auch den Ikos Deluxe Concierge in Anspruch nehmen, der für alle Urlaubsbedürfnisse zur Verfügung steht, vom Ein- und Auspackservice bis zur Buchung eines exklusiven Abendessens an den Klippen zum Meer.

Mehr Informationen unter https://ikosresorts.com/de/resorts/ikos-porto-petro/

