One&Only Portonovi: Sommer in der Villa

Ultimate Villa Hideaway Angebot

Das luxuriöse Beach-Refugium One&Only Portonovi lässt in den Privatvillen Urlaubsträume wahr werden: Diese Refugien des Resorts bieten einen Innen- und Außenwohnbereich – natürlich mit privatem Swimmingpool. Aber das ist noch lange nicht alles: Ein persönlicher Gastgeberservice, privater Transfer von den und zu Flughäfen Podgorica, Tivat oder Dubrovnik, tägliches Frühstück auf der eigenen Veranda und eine individuelle medizinische Beratung im Chenot Espace des Resorts runden das neue Angebot „Ultimate Villa Hideaway“ des One&Only Portonovi ab. Und das Beste daran: Bei einem Aufenthalt von sieben Nächten schenkt das Resort eine weitere Nacht.

Und wer sich an der Aussicht auf die majestätisch grünen Berghänge und das schillernde Wasser nicht satt sehen kann, wirft sich bei einer inkludierten privaten Tour in Bikini oder Badehose und erkundet die Boka-Bucht an Bord des resort-eigenen Nesey-Boots und genießt im Anschluss ein exklusives Barbecue in der eigenen Villa, zubereitet vom eigenen Privatkoch. Und damit auch die Mamis und Papis während ihrem Villen-Traum so richtig zur Ruhe kommen, kann ein 4-stündiger kostenloser Babysitter-Service in Anspruch genommen werden.

Mehr Informationen unter http://www.oneandonlyresorts.com/portonovi

uwelehmann/ surpress