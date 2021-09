Hyatt Regency Cairo West eröffnet

Wie alle Hotels der Marke Hyatt Regency ist das Haus auf erfolgreiches und stressfreies Reisen ausgelegt, um Geschäfts- und Freizeitreisenden gleichermaßen ein nahtloses Erlebnis und bedeutsame Verbindungen zu bieten.

Das Hotel liegt verkehrsgünstig im etablierten Pyramid Heights Business Park. Die Nähe zu Geschäfts- und Einkaufszentren sowie einigen der wichtigsten Touristenattraktionen Ägyptens, wie den Pyramiden von Gizeh und dem Großen Ägyptischen Museum, machen es zur perfekten Location für Tagungen sowie Veranstaltungen und dem idealen Ausgangspunkt für Urlaubsreisen.

„Wir freuen uns, heute die Türen zu öffnen und die ersten Gäste in unseren modernen, vielseitigen Räumlichkeiten willkommen zu heißen“, sagt Tarek El Masry, General Manager des Hyatt Regency Cairo West. „Das Hausliegt auf einer Anhöhe mit Blick auf die Stadt und die Großen Pyramiden von Gizeh. Es bietet den perfekten Rahmen für Geschäftstreffen, entspannende Aufenthalte und alles dazwischen.“

Moderne Zimmer

Neben 250 modern ausgestatteten Gästezimmern, darunter 26 Suiten, bietet Hyatt Regency Cairo West als erstes Hotel in Kairo auch Spa-Suiten, die Massagen im Zimmer ermöglichen und Annehmlichkeiten wie einen Whirlpool, eine Sauna und eine Massageliege umfassen. Die Einrichtung der Zimmer ist von der ägyptischen Kultur inspiriert und durch die raumhohen Fenster sind die Pyramiden von Gizeh oder der wunderschöne Pool und die Gärten des Hotels zu sehen. Jedes Zimmer ist mit modernster Technik ausgestattet, verfügt über einen Smart Mirror und LED-Sensorbeleuchtung.

Gäste haben außerdem die Möglichkeit, ein Regency Club-Zimmer zu buchen und ihren Aufenthalt damit durch den exklusiven Zugang zur Regency Club Lounge aufzuwerten. In der Regency Club Lounge gibt es täglich kostenloses Frühstück, den ganzen Tag über erfrischende Getränke und Cocktails sowie Canapés am Abend.

Gehobene Gastronomie

Das neue, moderne Hyatt Regency Cairo West bietet ein erstklassiges gastronomisches Angebot. In acht Restaurants werden lokal inspirierte Gerichte und internationale Spezialitäten serviert. Für ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis lädt das Barranco Gäste und Einheimische zu einer Fusion aus japanischer und peruanischer Spitzenküche ein und tischt zeitlose, aber moderne regionale Gerichte zu peppiger Lounge-Musik auf. In der Park Food Hall stehen traditionelle europäische Food Market-Spezialitäten auf der Karte.

The Market bietet rund um die Uhr frische Mahlzeiten sowie Getränke To Go. Hyatt Regency Cairo West ist das erste Hotel in Ägypten mit einem Starbucks Cafe, wo Gäste ihre Lieblings-Kaffeespezialitäten, Tees, Snacks und mehr genießen können.

An der Pool Bar werden kleine Gerichte und Getränke serviert. Die Lounge Bar ist der perfekte Ort für intime Zusammenkünfte, Geschäftstreffen oder um entspannt einen Drink vor dem Abendessen zu nehmen. Die Plaza and Shisha Bar bietet ägyptisch-orientalische Gerichte in entspannter Atmosphäre, mit Blick auf die Stadt und unter freiem Himmel. In der Hive Bar neben dem Fitnessstudio gibt es Poké Bowls, Proteinshakes und Smoothies zur Stärkung vor oder nach dem Training. Von der City Lounge im 5. Stock aus haben Gäste eine grandiose Aussicht auf die Stadt, dort können sie Fingerfood, Snacks und Cocktails in der Atmosphäre einer Rooftop-Bar genießen.

Erholung und Wellness

Hyatt Regency Cairo West ist ideal für Gäste, die einen ruhigen und gleichzeitig produktiven Aufenthalt verbringen möchten. Das Hotel verfügt über ein modern ausgestattetes Fitnesscenter und Kardiogeräte sowie einen ganzjährig beheizten Außenpool. Im Raa Spa gibt es eine Sauna, ein Dampfbad und einen Whirlpool, und in einem der sieben Behandlungsräume genießen Gäste entspannende Anwendungen.

Meetings und Veranstaltungen

Der große Ballsaal im Hyatt Regency Cairo West bietet die neueste 360°-Projektionstechnologie in High Definition und Platz für bis zu 500 Gäste auf 428 Quadratmetern Bankettfläche.

Auch die weiteren Räumlichkeiten sind mit modernster Technik ausgestattet und professionelle Eventplaner kümmern sich um jedes Veranstaltungsdetail. Insgesamt erstrecken sich die multifunktionalen Tagungsräume über 8.900 Quadratmeter. Darüber hinaus verfügt Hyatt Regency Cairo West über einen der größten Außenbereiche in Kairo – die Arena. Mit Blick auf die Pyramiden von Gizeh und einer Kapazität für bis zu 3.000 Gäste ist sie der perfekte Ort für große Feierlichkeiten wie Hochzeiten.

Weitere Informationen unter: https://www.hyatt.com/de-DE/hotel/egypt/hyatt-regency-cairo-west/hberc

wilde/ uwelehmann/ surpress