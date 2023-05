Home away from home in den Garten Loft Suiten des Naturhotels Forsthofgut

Umgeben vom hoteleigenen Badesee präsentieren sich die Loft Suiten auf jeweils 140 Quadratmetern und über zwei Etagen als exklusiver Rückzugsort – besonders passend für Paare mit hohem Anspruch, die sich nach ultimativer Privatsphäre sehnen. Warme Farben sowie die Verwendung heimischer und natürlicher Materialien wie Holz, Leinen und weiche Stoffe sorgen für Naturverbundenheit. Ein reduziertes und offenes Design schafft eine gemütliche und beruhigende Atmosphäre. Die 56 Quadratmeter große Loggia mit eigener Sauna und die freistehende Badewanne laden abends zum Entspannen ein.

Home away from home: So fühlt sich luxuriöses Wohnen in den Garten Loft Suiten im Seehaus des Naturhotel Forsthofgut an. Mitten im Garten und am Badesee gelegen finden Ruhesuchende in der Suite eine Vielzahl an Wohlfühlplätzen. Einzigartige Details, eine durchdachte, edle und hochwertige Ausstattung kreieren das Gefühl vom eigenen Haus im Hotel, während große Fensterfronten die Natur ins Innere holen.

Für zusätzliche Privatsphäre sorgen Vorhänge und Rolladen. Der eigene Wohnbereich mit ausziehbarer Couch plus Sitzecke lädt zu langen Abenden am knisternden Kamin mit den Liebsten, guten Gesprächen und Spieleabenden ein. Dank eigener Yogamatte im Zimmer haben Gäste außerdem Möglichkeit, bei einer wohltuenden Yoga-Session abzuschalten.

Ein Gang in die zimmereigene Sauna oder ein Schaumbad in der freistehenden Badewanne im offen integrierten Badezimmer wird dagegen mit einem herrlichen Blick auf die Leoganger Bergwelt belohnt. In der oberen Etage befindet sich ein zweites Badezimmer. Das Gefühl vom eigenen Haus im Hotel wird auch im Master Bedroom mit King Size Boxspringbett sowie in der großzügigen Garderobe mit Ankleidebereich vermittelt.

Gäste der Garten Loft Suiten können ihren Tag selbständig und unabhängig vom Hotelalltag planen – gleichzeitig steht das Glücksbringer Team des Naturhotel Forsthofgut bequem über Whatsapp für Wünsche jeder Art zur Verfügung. Der besondere Service beginnt gleich zu Beginn des Urlaubs mit einer exklusiven Hausführung und Begleitung der Gäste in die Garten Loft Suiten. Auch Room Service ist auf Wunsch jederzeit möglich – hierfür eignet sich vor allem der schöne Sitzbereich des Hauses. Ein Aufenthalt in den Garten Loft Suiten ist für zwei bis vier Personen von 1.800 bis 3.200 Euro pro Nacht buchbar.

Weitere Informationen unter www.forsthofgut.at

uwelehmann/ surpress