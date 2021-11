Hilton Cancun: neues All Inclusive Resort

Das Hilton Cancun All-Inclusive Resort befindet sich an einem abgeschiedenen Strandabschnitt hinter einem Naturschutzgebiet für Mangroven und bietet seinen Besuchern eine vielfältige, bunte Auswahl verschiedener Urlaubsaktivitäten inmitten einer beeindruckenden Landschaft. Die Gäste aller 715 Zimmer und Suiten können hier einen erstklassigen All-Inclusive Service in Anspruch nehmen, zu dem kulinarische Highlights, erholsame Zeiten am Meer oder Pool sowie exklusive Wellness-Angebote und vieles mehr gehören.

Nachdem Hilton in diesem Jahr bereits vier All Inclusive Resorts in wunderschönen Destinationen rund um den Globus eröffnete, ist das Hotel in Cancun der jüngste Neuzugang in Hiltons schnell wachsendem Portfolio von All Inclusive Hotels.

„Das Hilton Cancun ist ein wichtiger Meilenstein, der unser Engagement für den Ausbau unseres All-Inclusive-Portfolios unterstreicht, das wir vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben“, so Danny Hughes, Executive Vice President und President, Americas, Hilton. „Mit mehr als 80 Hotels in ganz Mexiko, darunter fünf All Inclusive Resorts, ist Hilton bereit, in dieser wichtigen Region und Kategorie weiter zu wachsen, und das Hilton Cancun ist das perfekte Hotel, um unsere Fähigkeiten im All-Inclusive-Bereich zu präsentieren. Die Lage des Hotels, die gehobenen Annehmlichkeiten und die für Hilton typische Gastfreundschaft werden Reisende aus der ganzen Welt willkommen heißen, um die Schönheit von Cancun zu erleben.“

Zimmer & Suiten im Hilton Cancun

Das Urlaubserlebnis im Hilton Cancun beginnt bereits bei der Anreise über die private Zufahrtstraße zum Resort, die von einem Mangrovenschutzgebiet umgeben ist und eine Kulisse zum Staunen darbietet. Bei der Ankunft im Resort empfängt die Gäste ein atemberaubender, weitläufiger Blick auf den Ozean, der von allen 715 Zimmern und Suiten zu genießen ist. Diese wurden in ihrer schlichten Eleganz von HBA San Francisco entworfen und von Elementen aus der Umgebung inspiriert.

Die verschiedenen Zimmer und Suiten sind alle modern gestaltet und die Verwendung natürlicher Materialien in Kombination mit kontrastreichen Formen sorgen für den besonderen Wohlfühl-Faktor. In den geräumigen Zimmern hat man die Auswahl zwischen einem Kingsize-Bett oder Dual-Queen-Betten und kann sich auf dem bequem möblierten Balkon unter der mexikanischen Sonne erholen. In den Premium-Suiten befindet sich ein hochmoderner Wohn- sowie Essbereich, von dem ein unvergesslicher Blick auf das Meer garantiert wird.

Außerdem verfügen besagte Suiten über eine private Terrasse, von der aus man direkt in den von Palmen gesäumten Pool springen kann. Größere Suiten, wie beispielsweise die Präsidentensuite, haben zudem eine private Küche mit einem großen Essbereich, um in ganz privater Runde kulinarische Highlights genießen zu können.

Kulinarik im Hilton Cancun

Im Hilton Cancun werden den Gästen im Rahmen des All Inclusive Services eine große Auswahl kulinarischer Optionen aus verschiedenen Teilen der Welt geboten, sodass jeder Gast hier auf seine Kosten kommt. Die insgesamt 12 verschiedenen Restaurants laden zum Probieren und Genießen ein und erfreuen ihre Gäste mit diversen kulinarischen Highlights. Die traditionelle mexikanische Küche lässt sich beispielsweise im Maxal genießen.

Im Restaurant La Luce werden hingegen mediterrane Klassiker serviert, zu denen der passende Wein bereitsteht. Die Plätze der Trattoria sind rund um einen zentralen Holzofen angeordnet und sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Wer die Geschmäcker Südostasiens kosten möchte, sollte sein Mittag- oder Abendessen im Restaurant Sunan genießen.

Bei einem Aufenthalt im Hilton Cancun darf auch ein Besuch im Restaurant Vela nicht fehlen: Die ganztägig geöffnete Lounge liegt direkt am Strand und ihr einzigartiges Design wurde von den Farben und Klängen der Region beeinflusst. Das Resort verfügt außerdem über einen Eis- und Churro-Laden sowie eine Taqueria, eine Art spanischer Imbiss-Lounge, in der sich auch eine Mezcal- und Tequila-Bar befindet.

Spiel, Spaß und Erholung an der Riviera Maya

Das Unterhaltungs- und Freizeitangebot im Hilton Cancun ist überaus vielfältig. Am von Plamen umgebenen, sogenannten Splash-Pool gibt es sehr zur Freude der kleinsten Gäste des Resorts bunte Rutschen sowie verschiedenes Wasser- und Strandspielzeug. Von dort aus gelangen die Urlauber mit nur wenigen Schritten in die familienfreundlichen Restaurants Sunan und Maxal.

Das Resort verfügt außerdem über zwei große Pools, die sich beide direkt am Strand mit Blick aufs Meer befinden. Einer der Pools steht Familien mit Kindern zur Verfügung, der andere denjenigen, die auf der Suche nach absoluter Ruhe und Entspannung sind. Beide Pools sind von Strand-Cabanas umgeben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit sich auf einer der Liegen direkt am weißen Sandstrand zu erholen und zwischendurch im blauen Meer zu baden und zu planschen.

Im Hilton Cancun werden täglich Konzerte und Shows im Amphitheater präsentiert, es gibt ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm sowie ein umfassendes Wellnessangebot. Im hochmodernen Fitnessstudio kommen Sportliebhaber voll auf ihre Kosten und können sich so richtig auspowern. Auch für die kleinsten Gäste ist gesorgt: Im Kinderclub dürfen sich die jüngsten Gäste des Resorts kreativ betätigen, an Spielen teilnehmen oder sich an der Kletterwand austoben. Im Bereich für Teenager erwartet diese eine Vielzahl verschiedener kreativer und sportlicher Aktivitäten und ist der perfekte Ort, um neue Freundschaften zu schließen.

Die Gäste des Hilton Cancun sollen außerdem freien Zugang zum exklusiven Waldorf Astoria Spa im benachbarten Waldorf Astoria Cancun erhalten, das im dritten Quartal 2022 eröffnet werden soll. Der Spa-Bereich verfügt über einen Salon, Behandlungsräume im Innen- und Außenbereich sowie einen privaten Pool. Er ist eine Hommage an die mexikanische Tradition und nutzt den ganzheitlichen Heilungsansatz der Maya.

Weitere Informationen unter www.HiltonCancunAllInclusive.com

uwelehmann/ surpress