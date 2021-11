Winterurlaub in der Provence

Die idyllische Lage unterstreicht das echte Lebensgefühl der Provence, das hier par excellence zelebriert wird – auch im Herbst und im Winter. 63 exquisite Zimmer und Suiten, ein preisgekröntes Spa, drei vorzügliche Restaurants, ein eigenes Weingut sowie ein Rad-Sportzentrum mit einer großen Auswahl an Schweizer BMC-Rädern, laden die Gäste ein, die südfranzösischen Lebensart zu zelebrieren.

Zweifellos besticht die Provence als Reiseziel zu jeder Jahreszeit. Auch der Winter ist hier sehr mild (die Durchschnittstemperatur im Dezember beträgt 14° Celsius). Ideal um einen Kaffee auf der Suite-eigenen Terrasse zu trinken oder ein Gläschen Wein aus dem Aureto Weingut zu genießen. Apropos: Coquillade Provence Resort & Spa befindet sich im Herzen eines eigenen Weinbergs und stellt seinen eigenen Wein her. Aureto bedeutet so viel wie „leichte Brise“ und die Aureto Weine stehen für innovative Kellertechnik in Kombination mit provenzalischem Charme. Sie werden auch Jahr für Jahr von renommierten Weinführern ausgezeichnet.

Ab Mitte November bis Mitte März dreht sich zudem alles um den schwarzen Diamanten der Provence – dem Trüffel. Der wöchentliche Trüffelmarkt in Carpentras oder geführte Trüffeltouren erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Gästen des Coquillade Provence Resort & Spa. Im Anschluss bietet es sich auch an eine der beliebten Weinverkostungen auszuprobieren, die das Resort anbietet.

Über das Coquillade Provence Resort & Spa

Eingebettet in die sanften Hügel des regionalen Naturparks Luberon ist Coquillade Provence Resort & Spa, Mitglied bei Relais & Chateaux, eine erlesene Ruheinsel mit 5 Sternen inmitten eines Ozeans aus Wein und Lavendel. Auf einem Hügel, inmitten eines Weingutes, bietet das exquisite Hideaway einen außergewöhnlichen Blick auf den Luberon und den Mont Ventoux. Elegant funkelnde Pools mitten in der Provence, der wunderbare Luxus eines preisgekrönten, über 2.000 Quadratmeter großen Spas mit Hydrotherapie, die Weinberge des Weinanbaugebiets Aureto, 63 wunderschön ausgestattete Zimmer und Suiten, die feinen Aromen der drei Restaurants und Bars sowie ein Fahrradzentrum mit allem Drum und Dran. bilden beste Vorraussetzungen für eine entspannte Auszeit.

Weitere Infos: coquillade.fr/de/

uwelehmann/ surpress