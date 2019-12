Helios: sechs Spitzenköche – 12 Gerichte

Das Koch-Sextett, das ab 2020 für Patienten der Helios Kliniken im Rahmen eines neuen Speisenkonzeptes zwölf Gerichte kreieren wird, steht fest: Mit dabei sind nun auch Christoph Rüffer aus dem Restaurant Haerlin im Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg, ausgezeichnet mit zwei Michelin Sternen und 19 Punkten im Gault&Millau, sowie Hendrik Otto aus dem Restaurant Lorenz Esszimmer im Kempinski Hotel Adlon, ausgezeichnet mit zwei Michelin Sternen und 18 Punkten im Gault&Millau. Sie machen das Sextett komplett und ergänzen damit die bereits kommunizierten Kulinarik-Partner Nils Henkel aus dem Restaurant Schwarzenstein, ausgezeichnet mit zwei Michelin Sternen und 18 Punkten im Gault&Millau, Thomas Bühner, langjähriger Drei-Sterne Koch und heute selbständiger kulinarischer Berater, den mit drei Michelin Sternen und 18,5 Punkten ausgezeichnete Spitzenkoch Juan Amador aus dem Restaurant Amador in Wien sowie Deutschlands jüngste Sterneköchin Maike Menzel aus dem Restaurant Schwarzreiter in München, ausgezeichnet mit einem Michelin Stern und 15 Punkten im Gault&Millau. „Wir sind stolz, diese sechs ausgezeichneten Kulinarik-Partner mit insgesamt 13 beeindruckenden Michelin Sternen für unser neues Speisenkonzept gewonnen zu haben,“ so Helios Geschäftsführer Enrico Jensch. In Kooperation mit dem Service-Experten Carsten K. Rath und den Sterneköchen entwickelt Helios ein Konzept, um das Speisenangebot für die Patienten der 86 Kliniken auf ein neues, exzellentes Niveau zu heben. Das Angebot richtet sich sowohl an privat als auch gesetzlich versicherte Patienten.



„Gerade für die Genesung des Körpers ist frisches, schmackhaftes und ausgewogenes Essen wichtig. Ich freue mich, mit der Entwicklung einiger Gerichte für Helios etwas dazu beitragen zu dürfen,“ so Christoph Rüffer. Der Berliner Spitzenkoch Hendrik Otto ergänzt: „Eine Mitwirkung an diesem Konzept hat mich vor allem überzeugt, weil für Helios auch in der Ernährung die Gesundheit und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Themen, die auch in meiner Küche großes Gewicht haben. Zudem reizt es mich, neue Wege zu und die Spitzengastronomie nun auch in Kliniken zu etablieren.“



Christoph Rüffer ist seit 2002 Küchenchef des Restaurant Haerlin im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten an der Binnenalster. In seinem Fokus stehen phantasievolle Kompositionen, die sich durch frische, saisonale Produkte, geschickt kombinierte Aromen und mitunter überraschende Texturen auszeichnen. Christoph Rüffer und sein Team wurden wiederholt mit zwei Michelin-Sternen, 19 Gault&Millau Punkten und 4,5 F’s des Feinschmecker ausgezeichnet. Dazu kommen die Titel „Deutsches Restaurant des Jahres“ 2014 (Der Feinschmecker), „Bester Koch Hamburgs“ 2018 (Großer Gourmet Preis Hamburg) sowie „Koch des Jahres“ 2020 (Der große Restaurant & Hotel Guide) und 2015 (Gault&Millau Deutschland).



Als Küchenchef steht Hendrik Otto an der Spitze des Lorenz Adlon Esszimmers im Kempinski Hotel Adlon. Seine innovativen Kreationen sind von ganz unterschiedlichem Ursprung – inspiriert von Kindheitserinnerungen, Reisen, Marktbesuchen und der Natur, offenbaren sie Einflüsse und Aromen aus aller Welt. Sie fokussieren sich auf das Produkt und dessen aromatische Essenz – die Quintessenz. Für seine ideenreichen Kompositionen wurde er vom Guide Michelin 2019 wiederholt mit zwei Sternen ausgezeichnet. Der Gault&Millau 2019 würdigt die Leistung des Küchenteams abermals mit 18 Punkten, damit hält das Restaurant drei Kochmützen.



Der Managementberater und Service-Experte Carsten K. Rath gibt Unternehmen Impulse für Kundenbegeisterung und zukunftsfähige Managementkonzepte und arbeitet zudem als Hochschuldozent, unter anderem an der Hochschule Fresenius in Wiesbaden.



