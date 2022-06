Hamptons – Sommerurlaub bei Prominenten

Obwohl der Ausdruck Haus hier untertrieben ist – es sind eher luxuriöse Villen, die sich wie Perlen an einer Kette der Küste entlang aufreihen. Was die Promis wie Scarlett Johansson, Sarah Jessica Parker, Steven Spielberg, Calvin Klein oder Ralph Lauren schätzen? Sie sind weitgehend unter sich, New York City ist nicht weit entfernt und doch eine ganz andere Welt.

Entspannt der Sonne beim Untergehen zusehen

Sommer in den Hamptons – das bedeutet entspannte Tage am feinsandigen Strand, den heranrollenden Wellen zu lauschen, durch gepflegte Gärten zu spazieren und mit einem leichten Sommerdrink in der Hand der Sonne beim Untergehen zuzusehen. Wo man das tut? Am besten an dem Foster Memorial Beach. Dort einfach auf einer der Bänke Platz nehmen und aufs Meer schauen. Nach Sonnenuntergang gibt es eine Reihe von Bars, an denen man noch einen Drink nehmen kann.

Das älteste und charmanteste Theater der Insel

Falls das Wetter einmal schlechter sein sollte, könnte ein Abend im legendären Suffolk Theater für Abwechslung sorgen. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1933 und ist Kult in den Hamptons. Es bietet 350 Personen Platz. Da könnte es dann sein, dass Stella McCartney, die ein Haus in den Hamptons hat, einen Film über ihren Vater Paul sehen kann. Am 18. Juni wird er 80 Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstages zeigt das Theater den Film „Paul McCartney: The early years“.

Cruisen und entspannen

Natürlich geht es in den Hamptons auch irgendwie ums Sehen und Gesehen werden. Auch wenn das selbstverständlich niemand so sagen würde. Also ab ins Cabrio und die Dune Road entlangcruisen. Das Besondere an diesem Stückchen Land von Long Island ist: Egal, ob die Häuser rechts oder links der Straße stehen, alle haben einen Wasserzugang. Auf der Straße ist die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt, so dass man gar nicht in die Verlegenheit kommen kann, schneller zu fahren. Da heißt es Häuser gucken, zurücklehnen und genießen.

Strandleben vom Feinsten

Wer dann an einem der wunderschönen Strände parken und schwimmen gehen möchte, der sollte zu Cooper’s Beach fahren. Der Strand ist einer der wenigen Orte, an denen Gäste einen Tag lang parken dürfen. Also: Auto abgestellt, Handtuch herausgeholt und Bikini oder Badehose an. Cooper’s Beach ist außerdem für seine großartigen Wellen und den feinsandigen Strand bekannt.

Zeitgenössische Kunst ansehen

Wer sich für Kunst interessiert, der kommt am Southampton Arts Center kaum vorbei. In einer virtuellen Tour durch die Ausstellungsräume kann man sich schon einmal über die aktuell ausgestellten Kunstwerke, deren Erschaffer und ihren Preis informieren. Wer dann etwas kaufen möchte, muss nur noch vorbeikommen, zahlen und das Kunstwerk mitnehmen. Für alle anderen Besucher bietet die Galerie einen Überblick über zeitgenössische Kunst.

Zu Besuch auf dem Weingut

Lust auf ein Glas kühlen Weißwein oder Gin direkt vom Erzeuger? Die Wölffer Estate Vineyards haben an Freitagen und Samstagen in den Sommermonaten für Gäste geöffnet. Dann ist es möglich, eine Tour durch die Weinberge und durch die Keller zu machen – und natürlich die Erzeugnisse zu probieren.

