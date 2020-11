Großes Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel

Auch in diesem Jahr haben unsere Reise- und Lifestyle-Partner wieder attraktive Preise für unsere Leser zur Verfügung gestellt. Nehmen Sie teil am großen Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel. Mit ein wenig Glück gewinnen Sie einen unserer tollen Preise und können es sich schon bald mal wieder richtig gut gehen lassen. Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein Geld-Weihnachtsgewinn- spiel“ und Ihren Kontaktdaten an info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2020.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Preise werden gestiftet von:

• The Westin Hamburg

• Hotel Vier Jahreszeiten

• Tenuta Luce

• Gut Siddùra

• Marriott Hotel

• KOSIS Sports Lifestyle Hotel

• Chroma Deutschland

• Apothic

Detailierte Informationen zu den attraktiven Preisen können Sie im Magazin nachlesen.