Gewinnspiel: Hotel SEPP – Nur für Große

Alle über 21 Jahren sind herzlich willkommen, ganz im Stil des Hauses: ‘‘Luxury with a twist“. Dabei ist die herzliche Gastlichkeit von Josef „Sepp“ Schwaiger und seiner Familie legendär, und das weit über die Grenzen Salzburgs hinaus. The Eder Collection der Familie Schwaiger mit Hotel Eder, tom Almütte, der neuesten verrückten Ergänzung für Familien Hotel TaNte FriDa und Hotel SEPP prägt seit Generationen die Hotellandschaft von Maria Alm am Hochkönig.

Im Hotel SEPP gibt es mit dem Konzept ‘‘for adults only‘‘ Ruhe und Raum für gute Gespräche oder Entspannung, im Open-Space-Wohnzimmer mit der Live Cooking Station oder im umgebauten Nostalgie-Airstream oben auf dem Rooftop.

Ganz nebenbei lässt es sich am Hochkönig wunderbar wandern, mit dem Mountainbike düsen oder die Piste herunterwedeln. Zertifiziert vegan ist die Region auch noch, als einzige in Österreich. Das hält Spitzenköche nicht davon ab, im SEPP als Gäste am Herd zu stehen.

Anders Wohnen im SEPP

Das extravagante Boutique- und Lifestyle-Hotel SEPP besticht durch 40 Zimmer der anderen Art. Hochgradig modern in der Einrichtung, wurde an Überraschungen nicht gespart. So schwingen sich Gäste per Schaukel auf der Terrasse direkt in das Panorama des Steinernen Meers, ein Beamer mit großer Leinwand für das Heimkino oder der gute, alte Plattenspieler. Urige Wände aus Altholz, massiver Holzboden, nostalgische Waschschüsseln, Regenwaldduschen und freistehende Badewannen mit Bergblick machen „anders Wohnen“ perfekt

Spitzenmäßig: Rooftop mit Infinity Pool

Schön luftig geht es im SEPP auf dem Rooftop mit seinen Terrassen zu. Dazu der Blick über den Ort und das Steinerne Meer mit seinen scharfkantigen Gipfeln, Badeschlappen und Frotteemantel angezogen, und schon ist der Urlaubstag im höchsten Entspannungslevel angekommen. Dass es hier oben plätschert, liegt am großzügigen, beheizten Infinity Pool.

SEPP Infos: https://edersepp.com

Der Gewinn

3 Nächte für 2 Personen im DZ Roomy oder Sporty inkl. HP (nach Verfügbarkeit).

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein-Geld-Weihnachtsgewinnspiel 2022“ und Ihren Kontaktdaten an info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2022.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

uwelehmann/ surpress