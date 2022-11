Gewinnspiel: Hotel Am Konzerthaus Vienna – Neues Design

Die Geschichte Wiens und das Flair der heimischen Musikszene inspirierte das Team der BWM Architekten maßgebend zum Redesign. Die insgesamt 208 Zimmer des Hotels sowie Bar, Restaurant und Hub-Spots erstrahlen nun, getreu dem Motto „Back stage. On stage“, im neuen Glanz.

Nur wenige Meter trennen das Entree des Künstlereingangs des Wiener Konzerthauses von dem des Hotels – so kommt es auch nicht selten vor, dass man internationale Musikerinnen und Musiker oder sogar ganze Ensembles an der Hotelbar antrifft. Genau das macht das 1983 errichtete Hotel Am Konzerthaus, Teil der MGallery Hotel Collection von Accor, seit jeher aus. Diese besondere Atmosphäre wird nun mit dem neuen Design-Konzept „Back stage. On stage“ besser erlebbar gemacht.

Vom dunklen Backstage-Bereich hinein ins Rampenlicht, direkt auf die Bühne. Nach der Renovierung des Erdgeschoßes inklusive des Restaurants 2018 sind nun auch die Zimmer des Hotels im neuen Design-Konzept zu entdecken. Klassische Elemente wie Tafelparkettboden, Messing, Marmor, Samt und Spiegeldecken wurden mit auffälligen Lichtinstallationen und weiteren Komponenten aus der Welt des Theaters kombiniert.

Boris Braun, General Manager des Hotel Am Konzerthaus freut sich über die gelungene Umsetzung des neuen Konzeptes: „Mit dem neuen Design können unsere Gäste auch nach langen Konzertabenden noch in die Welt der Musik eintauchen und diese live erleben. Egal ob bei einem Glas Wein an der Bar, einem außergewöhnlichen Menü im Restaurant Apron oder beim Relaxen im Zimmer.“



Das für seine Küche mehrfach ausgezeichnete APRON im Hotel Am Konzerthaus Vienna ist ein Treffpunkt für Gourmets und Liebhaberinnen und Liebhaber der anspruchsvollen Restaurantkultur. Küchenchef und Starkoch Stefan Speiser kombiniert regionale und nachhaltige Zutaten mit globalen Food-Trends und ungewöhnlichen Zubereitungsmethoden. Auch das Interieur des Restaurants ist ein echter Hingucker am Design-Himmel: 2019 wurde es bereits mit dem Austrian Interior Design Award ausgezeichnet.

mgallery.com

Der Gewinn

Zwei Nächte für zwei Personen in einem DZ’å inkl. Frühstück und Dinner (exkl. Getränke)

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein-Geld-Weihnachtsgewinnspiel 2022“ und Ihren Kontaktdaten an info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2022.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

uwelehmann/ surpress