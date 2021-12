Gewinnspiel: Hotel Muchele

Das kommt bei den Gästen gut an. Manche verlieben sich auf Anhieb in ihre Hotelsuite und würden am liebsten das gesamte Interieur einpacken und mit nach Hause nehmen. Und das geht! Wem das „Much Living“- Penthouse gefällt, kann die Möbel samt Accessoires zum Spezialpreis kaufen. Sozusagen Urlaub im Showroom.

Aber die drei Ganthaler-Schwestern, die das Vier-Sterne-Superior-Hotel in dritter Generation mit viel Frauenpower führen, punkten mit noch mehr liebevollen Details:

Feinkostladen, handgefilterter Frühstückskaffee der hauseigenen Marke „Kuntrawant“, schicke Architektur, eine stylishe, lebhafte Hotelbar, eine mediterrane Sonnenterrasse, Open Air-Abendessen unterm Sternenhimmel, ein kleiner feiner Wellnessbereich – und ganz viel Südtiroler Sonnenschein und liebevolle Umsorgung.

Das junge Küchenteam verwöhnt mit einer ehrlichen und bodenständigen Küche, Knödelkursen und einem exklusiven „Kuchltisch“. Weinliebhaber sind im Vinumhotel auch in besten Händen, die Lehmvinothek mit über 600 Etiketten lernt der Genussgast bei Weinverkostungen mit Papi Hansjörg kennen. Mami Ganthaler ist während dem Sommer am Meer, in den Marken, im zweiten Hotel der Familie, dem Suites & Breakfast „Poggio Antico“. Aber das ist eine andere Geschichte.

Das kleine Boutiquehotel mit nur 40 Suiten, fünf Kilometer von Meran entfernt, zieht Designliebhaber und Genussmenschen an, die es bunt, gemütlich und lässig lieben.

www.muchele.com

Der Gewinn

Drei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Hotel Muchele. Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 20. Dezember 2021. Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

uwelehmann/ surpress