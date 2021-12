Gewinnspiel: Lungarno Collection

Als die Ferragamo-Familie vor über 25 Jahren eine verblasste Vier-Sterne-Herberge am Arno-Ufer in Florenz erwarb und dem damals noch unbekannten Florentiner Designer Michele Bönan den Auftrag gab, sie in das schickste Hotel der ganzen Stadt zu verwandeln, haben sich viele gewundert. Was sollte das werden? Wer ist Herr Bönan? Und seit wann interessiert man sich bei Ferragamo für „schöner wohnen“?

Tatsächlich begann mit dem 1995 eröffneten Hotel Lungarno eine neue Ära in der nicht eben schlecht bestückten Florentiner Luxushotellerie. Endlich gab es ein zeitgeistorientiertes Boutiquehotel, das sich von den traditionellen Fünf-Sterne-Palästen abhob. Das Lungarno ist anders: unangestrengt elegant, hell, luftig, einladend, intim, charmant. Ein Hotel, in dem sich eine weitgereiste und kultivierte Klientel augenblicklich zu Hause fühlt.

Der Erfolg blieb nicht folgenlos. Nach und nach wuchs die Lungarno Collection auf fünf Hotels an – vier in Florenz und eines in Rom – jedes auf seine Art einzigartig, aber geprägt vom sicheren Stilgefühl der Ferragamos und von Michele Bönans unverkennbarer Handschrift. Im Juni soll das sechste Lungarno-Hotel an Mailands weltberühmter Modemeile eröffnen. www.lungarnocollection.com

Hotel Lungarno

Das Flagschiff-Hotel der Lungarno Collection residiert in einem Stadtpalast aus dem 16. Jahrhundert direkt über dem Fluss Arno, nur einen Katzensprung von der Ponte Vecchio entfernt. Das malerische Oltrarno-Viertel mit seinen Handwerkerateliers, den kleinen Weinbars und netten Trattorien liegt direkt vor der Tür. Als 2017 die Tore für eine halbjährige Hotelrenovierung geschlossen wurden, fürchteten viele Stammgäste, das Haus könne seinen zwanglos-klassischen Stil verlieren, doch die Salons, Zimmer und Suiten präsentieren sich auch weiterhin wie in einem eleganten italienischen Privathaus.

Interior-Designer Michele Bönan wählte meerblaue Teppiche, elfenbeinfarbene Stoffe, klare Formen und wohldosierte Antiquitäten, die zwischen den von ihm entworfenen, Möbeln stehen. Zu den Highlights zählen die über 450 Kunstwerke aus der Privatsammlung der Ferragamos, darunter Arbeiten von Cocteau und Picasso. Und das exzellente Restaurant Borgo San Jacopo, das über dem Fluss zu schweben scheint.

uwelehmann/ surpress