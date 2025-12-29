Gewinnspiel: DAS ALTMÜHLTAL – Design trifft Leichtigkeit

Ein Designhotel, das italienische Leichtigkeit mit skandinavischer Klarheit verbindet. Reduziertes Interieur, natürliche Materialien, warme Farben – alles fügt sich zu einer Atmosphäre, die inspiriert und entschleunigt zugleich. Geführt mit familiärer Herzlichkeit ist das Haus ein Rückzugsort für Menschen, die Authentizität dem Überinszenierten vorziehen.

Von hier aus lässt sich Eichstätt wunderbar entdecken – eine der schönsten barocken Städte Bayerns, eingebettet im Herzen des Naturparks Altmühltal. Kopfsteinpflaster, pastellfarbene Fassaden, kleine Cafés und Boutiquen prägen das Stadtbild. Wer durch die Straßen schlendert, spürt Geschichte und Gegenwart gleichermaßen: den imposanten Eichstätter Dom, das barocke Ensemble des Residenzplatzes, die Gärten und Wege entlang der Altmühl. Und sobald man die Stadt verlässt, öffnen sich stille Pfade und weite Landschaften – ideal zum Wandern, Radfahren oder einfach, um durchzuatmen.

Nach einem Tag voller Eindrücke wartet im DAS ALTMÜHLTAL alles, was ankommt: feine Details, großzügige Zimmer, herzliche Gastgeber – und eine Kulinarik, die mit Klarheit und Leidenschaft überzeugt. Florian Vogel, Spitzenkoch und Küchenchef des Hauses, steht für moderne Küche mit Charakter. Gemeinsam mit seinem Team serviert er Gerichte, die präzise gedacht, handwerklich raffiniert und zugleich wunderbar unkompliziert sind – ob als kreatives Menü im Fine-Dining-Restaurant STADERER oder in der lässigen Bistrobar DER DICKE FRANZ, wo Lieblingsgerichte auf ehrlichen Geschmack treffen. Zwei Orte, ein Anspruch: Genuss ohne Kompromisse.

DAS ALTMÜHLTAL ist kein Hotel für den schnellen Effekt. Es ist ein Ort für alle, die Stil, Ruhe und gutes Essen schätzen – und die Schönheit im Einfachen wiederentdecken wollen.

Der Preis

Zwei Übernachtungen für zwei Personen inkl. Halbpension (2 x Dinner im DER DICKE FRANZ) jeweils mit einer Flasche Hauswein weiß / rot pro Abend sowie Hauswasser „free flow“

