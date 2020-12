Gewinnspiel: Chroma präsentiert Ultrapremium-Linie Black Hammer Blue

Schließlich vereint Black Hammer Blue genau wie die beiden Linien Kasumi Masterpiece und Kasumi Kuro das Beste aus rund 800 Jahren japanischen Schmiedehandwerks. Dank dreilagiger Aogami-Stahlklinge sind die Messer enorm hart, langlebig und schnitthaltig, der edle oktogonale Holzgriff verleiht ihnen eine traditionelle Ästhetik. Die fünf Ultrapremium-Messer sind ab sofort erhältlich.

Wählt Mirko Reeh eine neue Messerserie für seine Kunden aus, spielen zwei Faktoren eine Rolle: klassische japanische Schmiedekunst und langfristige Verfügbarkeit. „Es gibt immer weniger traditionelle Schmieden, die Messer wie Kasumi Black Hammer Blue in dieser unglaublichen Qualität herstellen können“, erklärt er. „Solche Messer sind schwer zu bekommen, deshalb freue ich mich, dass ich mit Sumikama einen Produzenten gefunden habe, der meinen hohen Ansprüchen in beiden Bereichen genügt.“

800 Jahre japanisches Präzisionshandwerk

Hergestellt werden die scharfen Küchenwerkzeuge in Seki, der Hauptstadt der japanischen Schneidwarenindustrie. Das Traditionsunternehmen Sumikama Cutlery paart althergebrachte Produktionsmethoden mit neuen Technologien und Materialien und lässt so herausragende Messer entstehen.

Kasumi Black Hammer Blue werden von erfahrenen Schmiedemeistern in Handarbeit hergestellt, die besondere Verarbeitung des dreilagigen Stahls verleiht den Klingen eine Härte von 61° HRC (Hardness Rockwell Cone, eine Maßeinheit für Härte technischer Werkstoffe). Das macht sie enorm scharf, widerstandsfähig und lange schnitthaltig, außerdem müssen sie bei richtiger Pflege nur selten nachgeschärft werden. Den Klingenkern bildet Aogami- oder Blaupapier-Stahl, ein niedrig legierter japanischer Kohlenstoffstahl mit High-Carbon. Wie jeder Kohlenstoffstahl ist er nicht rostfrei.

Tradition von der Klinge bis zum Griff

Auch die markante oktogonale Form des Griffs steht ganz im Zeichen des jahrhundertealten japanischen Handwerks. Bestehend aus zwei Teilen Schichtholz in unterschiedlichen Brauntönen gibt er dem Messer ein langlebiges, luxuriöses Finish und ermöglicht auch nach längerer Zeit ein komfortables und sicheres Arbeiten.

Pflege für Ultrapremium-Messer

Zum Nachschleifen eignet sich einer der beiden Kasumi-Schleifsteine von Chroma Deutschland, gereinigt wird das Schneidwerkzeug am besten nur mit warmem Wasser. Aufgrund des Kohlenstoffanteils im Stahl sollten Messer aus der Linie Kasumi Black Hammer Blue nie in die Spülmaschine gegeben und regelmäßig mit säurearmem Haushaltsöl gepflegt werden. Da die Klingenhärte die Messer empfindlich macht, bestehen Schneidunterlagen idealerweise aus Holz oder Kunststoff. So bleibt die Schärfe erhalten und Unebenheiten in den Klingen werden vermieden.

Kasumi Black Hammer Blue auf einen Blick

BHB-100 Santoku, 16,5 cm, 339 Euro – Allzweckmesser zum mühelosen Schneiden von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst

BHB-200 Nakiri, 16,5 cm, 339 Euro – japanisches Gemüsemesser zum Schneiden von Gemüse und Wiegen von Kräutern

BHB-300 kleines Santoku, 13,5 cm, 222 Euro – zum Schneiden von Fisch, Fleisch und Gemüse

BHB-500 Universalmesser, 15 cm, 296 Euro – zum Schneiden von Fisch, Fleisch und Gemüse

BHB-700 Kochmesser, 21 cm, 393 Euro – zum mühelosen Schneiden von Fleisch, Fisch und Gemüse durch die lange, scharfe Klinge

Infos: www.chroma-messer.de

Der Gewinn

Ein hochwertiges Messer von Chroma Deutschland aus der Serie Kasumi Black Hammer Blue

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an:

info@mein-geld-medien.de

Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2020.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg istausgeschlossen.

uwelehmann/surpress