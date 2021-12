Gewinnspiel: Castello di Brolio – ein großer Chianti

Das Gut mit 1.200 Hektar Ländereien, darunter 240 Hektar Rebgärten, gehört seit fast 900 Jahren zu den Protagonisten der toskanischen Geschichte und ist heute unumstrittenes Synonym für Chianti Classico. Unter der Leitung von Francesco Ricasoli wird auf dem Gut eine Präzisisionslandwirtschaft praktiziert „im Zeichen von Innovation aber ohne Revolution”. Die Forschungstätigkeit konzentriert sich vor allem auf den Sangiovese, Gegenstand einer akribischen Klonselektion und jetzt Hauptinterpret der 19 verschiedenen Bodentypen, die auf dem Gut identifiziert werden konnten. Leitlinie ist der absolute Respekt vor den Böden, die von allen Generationen der Familie mit größter Sorgfalt bewirtschaftet und bewahrt wurden

Das einzigartige Ausdruckspotential von Brolio wird im Keller durch die separate Vinifikation der mehr als 200 einzelnen Parzellen zusätzlich gesteigert, um Intensität, Ausgewogenheit und Eleganz zu erreichen, die Eckpfeiler des Ricasoli Chianti Classico-Stils mit acht verschiedenen expressiven Weinen. Darunter sind vier Gran Selezione-Weine: neben Castello di Brolio, dem Flaggschiff des Gutes, die drei Sangiovese-Crus Colledilà, Roncicone und CeniPrimo, alle Ergebnis des Zonierungsprojekts.

Der Castello di Brolio 2016 wurde aus Trauben der besten Sangiovese-Parzellen in der Nähe des Schlosses gekeltert mit einem kleinen Anteil (drei Prozent) Abrusco, einer weiteren autochthonen toskanischen Rebsorte. Ein besonders repräsentativer Wein des Chianti Classico und des Weinguts. Die Vielfalt der Böden spiegelt sich im Wein wider, der in Bilderbuchjahrgängen wie 2016 in einem facettenreichen Charakter zum Ausdruck kommt mit Aromen von Blutorange, Kirsche und floralen Noten sowie harmonisch eingebundenen Tanninen.

Der Castello di Brolio schmeckt wunderbar am heimischen Esstisch, aber auch auf dem faszinierenden Weingut selbst, das weinbegeisterte Liebhaber italienischer Kultur zu Besichtigungen und Verkostungen willkommen heißt. Besucher können in der Osteria di Brolio einen Feinschmeckerstopp einlegen, um sich mit kreativer toskanischer Küche verwöhnen zu lassen sowie’ im Agriturismo Agresto oder den neuen AgriRooms zu übernachten.

Infos: www.ricasoli.com

Der Gewinn

Eine Kiste mit sechs Flaschen Chianti Classico Castello di Brolio Gran Selezione 2016.

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mein Geld-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 20. Dezember 2021. Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.

uwelehmann/ surpress