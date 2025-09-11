Europas größte Destillerie entsteht in Mecklenburg-Vorpommern – Beteiligung über Crowdfunding

Mit der Unterstützung von Rum-Liebhabern aus Deutschland (und der ganzen Welt) soll hier in den nächsten Monaten eine hochmoderne Destillerie nach karibischem Vorbild installiert werden. Die Crowdfunding-Kampagne mit einem Finanzierungsziel von 250.000 Euro startete gestern.

KRUM – Echter Küsten-Rum aus Mecklenburg

In der Seit 2016 brennen Martin Neumann und sein MÆNNERHOBBY-Team in Mönchhagen hochwertige Spirituosen mit lokaler Note. Ganz besonders stolz sind sie auf ihr Flaggschiff KRUM, einen handwerklich gebrannten Küsten-Rum, mit dem sie bereits viele Preise gewinnen konnten. Mit dem Bau der neuen 4.000 Liter fassenden Destillationsanlage soll die Mecklenburger Rum-Produktion nun auf ein in Europa bisher unerreichtes Qualitätsniveau gehoben werden.

„Die Anlage wird uns völlig neue Möglichkeiten eröffnen“, erklärt Geschäftsführer Martin Neumann. „Wir können alle Prozessschritte individuell anpassen und damit gezielt auf die jeweiligen Rohstoffe eingehen. Unsere Fans dürfen sich auf ein wahres Feuerwerk an neuen Aromen und Stilen freuen!“

Gebaut wird die Anlage von der schottischen Firma Forsyths, die besonders in Whisky-Kreisen geradezu Legenden-Status besitzt. Der Aufbau orientiert sich an karibischen Vorbildern und kombiniert eine Pot und eine Column Still. Modernste Steuerungstechnik sorgt dafür, dass nichts dem Zufall überlassen bleibt und sehr ressourcenschonend gearbeitet wird.

Jetzt mitmachen und attraktive Prämien sichern

Wer Teil dieses visionären Projekts werden möchte, kann ab sofort über die Plattform Startnext in Europas größte und modernste Rum-Destillerie investieren. Die Unterstützer*innen erwarten vielfältige Prämien wie zum Beispiel:

Limitierte „Investors Edition“-Rumflaschen

Personalisierte Fässer (30 – 190 Liter)

Brennerei-Erlebnistage mit eigenem Brennvorgang

Teilnahme an der großen Eröffnungsparty

Sonderedition mit Namenswidmung

Namens-Plakette an der Brennerei

Merchandise-Pakete

Crowdfunding-Start: Mittwoch, 10. September 2025

Laufzeit: 42 Tage (bis 22. Oktober 2025)

Link zur Kampagne: https://www.startnext.com/rumdestille