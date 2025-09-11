Kategorie wählen

Lifestyle

Europas größte Destillerie entsteht in Mecklenburg-Vorpommern – Beteiligung über Crowdfunding

MÆNNERHOBBY Brennerei & Brauerei herrscht Hochbetrieb. Bereits im Frühjahr wurde der Grundstein für eine europaweit einzigartige Destillationsanlage gelegt

Mit der Unterstützung von Rum-Liebhabern aus Deutschland (und der ganzen Welt) soll hier in den nächsten Monaten eine hochmoderne Destillerie nach karibischem Vorbild installiert werden. Die Crowdfunding-Kampagne mit einem Finanzierungsziel von 250.000 Euro startete gestern.

KRUM – Echter Küsten-Rum aus Mecklenburg

In der Seit 2016 brennen Martin Neumann und sein MÆNNERHOBBY-Team in Mönchhagen hochwertige Spirituosen mit lokaler Note. Ganz besonders stolz sind sie auf ihr Flaggschiff KRUM, einen handwerklich gebrannten Küsten-Rum, mit dem sie bereits viele Preise gewinnen konnten. Mit dem Bau der neuen 4.000 Liter fassenden Destillationsanlage soll die Mecklenburger Rum-Produktion nun auf ein in Europa bisher unerreichtes Qualitätsniveau gehoben werden.

„Die Anlage wird uns völlig neue Möglichkeiten eröffnen“, erklärt Geschäftsführer Martin Neumann. „Wir können alle Prozessschritte individuell anpassen und damit gezielt auf die jeweiligen Rohstoffe eingehen. Unsere Fans dürfen sich auf ein wahres Feuerwerk an neuen Aromen und Stilen freuen!“

Gebaut wird die Anlage von der schottischen Firma Forsyths, die besonders in Whisky-Kreisen geradezu Legenden-Status besitzt. Der Aufbau orientiert sich an karibischen Vorbildern und kombiniert eine Pot und eine Column Still. Modernste Steuerungstechnik sorgt dafür, dass nichts dem Zufall überlassen bleibt und sehr ressourcenschonend gearbeitet wird.

Jetzt mitmachen und attraktive Prämien sichern

Wer Teil dieses visionären Projekts werden möchte, kann ab sofort über die Plattform Startnext in Europas größte und modernste Rum-Destillerie investieren. Die Unterstützer*innen erwarten vielfältige Prämien wie zum Beispiel:

  • Limitierte „Investors Edition“-Rumflaschen
  • Personalisierte Fässer (30 – 190 Liter)
  • Brennerei-Erlebnistage mit eigenem Brennvorgang
  • Teilnahme an der großen Eröffnungsparty
  • Sonderedition mit Namenswidmung
  • Namens-Plakette an der Brennerei
  • Merchandise-Pakete

Crowdfunding-Start: Mittwoch, 10. September 2025

Laufzeit: 42 Tage (bis 22. Oktober 2025)
Link zur Kampagne: https://www.startnext.com/rumdestille

print

Tags: , , ,

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 03 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld