Südstrand Open Air

Ein absoluter Ohrenschmaus bietet sich den Besuchern an allen vier Tagen. Musikgrößen wie Kamrad, Glasperlenspiel, Culcha Candela, Max Mutzke sowie Stefanie Heinzmann & The Tiny Fonks werden die Bühne am Südstrand rocken.

„Wir freuen uns besonders, auch allen Konzertbesuchern vom Festland die Möglichkeit zu bieten, am Südstrand OpenAir 2022 teilzunehmen. Die Tagesgäste können bequem mit der W.D.R. Fähre auf die Insel gelangen und die Rückreise nach Konzertende ist dank der Partnerschaft mit der Adler-Reederei sichergestellt. Der Katamaran bringt an allen vier Abenden die OpenAir-Besucher um 22.15h wieder zurück nach Dagebüll“, berichtet Hoteldirektor Patrick Lüders (33).

Das Südstrand OpenAir 2022 wird ein Musikevent der Extraklasse. „Fünf großartige Konzerte reichen uns nicht, wir setzen noch eins oben drauf! Drei erstklassige Vor-Bands werden die Stimmung am Südstrand anheizen: die Gruppe Lost, Florian Künstler sowie Marie Bothmer verstehen es das Publikum zu begeistern. Unsere Besucher können sich so über drei weitere „Mini-Konzerte“ freuen“, resümiert Patrick Lüders.

Gleich am ersten Tag steht bereits ein außerordentliches Highlight auf dem Programm: den Auftakt macht Kamrad gefolgt von Glasperlenspiel. Kamrad, der 24-jährige Sänger, Songwriter und Producer gibt aktuell mit seiner Single „I Believe“ Vollgas und konnte in kürzester Zeit große Erfolge erzielen. Er erreichte bereits die Top 30 der deutschen Airplay Charts und steht bei über 10 Mio. Streams.

Glasperlenspiel betritt schon zum dritten Mal die OpenAir Bühne am Südstrand. Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg haben sich als eine der erfolgreichsten Electropop-Formationen Deutschlands etabliert. Für ihre vier bisher veröffentlichten Alben wurde Glasperlenspiel mit acht goldenen sowie drei Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Tanzbare Electro-Beats treffen auf catchy Pop-Melodien, Club-Vibes auf atmosphärische RnB und Hip-Hop-Einflüsse. Auf dem Südstrand OpenAir rocken sie die Bühne mit Hits wie „Geiles Leben“.

Am zweiten Tag gastiert Culcha Candela auf der Bühne am Südstrand. Mehr als fünf Millionen verkaufte Tonträger, knapp 35 Edelmetall-Awards & über 1.500 Live-Shows! Ob echte Club-Banger oder Hits mit Humor und Haltung: Culcha Candela wissen, was sie tun. Am 07.07.2022 feiert die Band ihren 20. Geburtstag. Kurz nach ihrem Jubiläumskonzert präsentieren sie Erfolgshits wie „LEB JEZTZ“ und „FÜR IMMA“ auf dem Südstrand OpenAir. Das wird „HAMMA!“.

Am Freitag bringt Max Mutzke sein neuestes Album und neu formuliertes Lebensmotto „Wunschlos süchtig“ an den Südstrand. Egal ob Pop, Rock, Soul oder Funk – sein stilistischer

„Spiel“-Platz scheint schier unendlich groß. 2012 wird er mit dem Jazz-Award in Platin ausgezeichnet. Im September 2018 überrascht Mutzke seine Fans mit der

selbstproduzierten Song-Collection „Colors“, auf dem er handverlesene Hip-Hop-Tracks als englischsprachige R&B- und Soul-Versionen präsentiert.

Das große Finale des Südstrand OpenAir 2022 bildet am Samstagabend der Auftritt von Stefanie Heinzmann & The Tiny Fonks. Ganze fünf Alben hat Stefanie Heinzmann in den vergangenen 13 Jahren veröffentlicht und dafür zahlreiche Preise abgeräumt. Aktuell erschienen ist ihre „Best Life“ Remix EP mit allen bisher erschienen Remixen sowie dem neuen Remix von Hasky.

Der Ticketverkauf läuft bereits seit einigen Tagen sehr erfolgreich. Derzeit gibt es noch Tickets zu allen Konzerten. Jedes Ticket ist auch mit inkludierter Katamaran-Rückfahrt zum Festland buchbar. Alle Informationen sind auch unter www.suedstrand-openair.de zu finden.

