EALA: Luxuriöse Neueröffnung am Gardasee

Die Inhaberfamilie Risatti lebt seit drei Generationen in dem kleinen Ort und packt nun die Quintessenz Limones in ein neues Hotelkonzept. Es sind die eleganten Suiten, die große Wellnessoase, die Architektur, der ruhige Garten und der Privatstrand, vor allem aber das herzliche Miteinander, mit dem Familie Risatti die Idee von Gastfreundschaft mit neuer Seele erfüllt.

Stylische Suiten mit Seeblick

Der Schwan, das bedeutet Eala im Keltischen, als Verkörperung von Reinheit, Liebe, Eleganz und Stärke – diese Eigenschaften wurden sowohl in die architektonische Gestaltung des Hotels als auch bei der Umsetzung des Interior-Designs integriert. Das Ergebnis sind 67 Suiten, die fünf unterschiedliche Themen aus der Natur widerspiegeln und auf diese Art mit der Umgebung harmonisch fusionieren: Weiß für das Federkleid des Schwans in der Junior Suite Albus, Blau für den Himmel und das Wasser in der Junior Suite Nemos, die Stärke des Felsens und die Eleganz von Marmor zeigen sich in der Suite Alisia, die Spa Suite Argantos glänzt wie ein mit Silber veredeltes Juwel und die Royal Suite Awen ist mit 220 Quadratmeter Gartenfläche, eigenem Pool und einer Panoramasauna majestätisch wie ein Schwan. Die Wohneinheiten verfügen über großzügige Panoramafenster und Terrassen mit Seeblick, bis auf die Junior Suite Albus haben zudem alle Outdoor-Airpools, die Spa Suite Argantos und die Royal Suite Awen haben sogar private Spas. Maximaler Komfort und ein luxuriöses, unaufdringliches Design verwandeln das Hotel in eine Traumresidenz, vor allem für Paare.

Erholung pur

EALA ist das Angebot der Familie Risatti an ihre Gäste, die ab 16 Jahren willkommen sind, sich von Kopf bis Fuß, von außen und innen etwas Gutes zu tun und sich in besonderer Atmosphäre verwöhnen zu lassen. Der 1.500 Quadratmeter große Spa- und Wellnessbereich, der zwei Indoorpools und einen atemberaubenden Outdoor-Infinitypool umfasst, verfügt zudem über Ruhebereiche, Saunen, einen Fitnessbereich und ein Beautyareal sowie einen hoteleigenen Strandabschnitt. Es lohnt sich, trotz ultimativer Entspannung, die Augen so lange wie möglich offen zu halten und den wunderschönen Blick von der Wellnessoase auf den Gardasee zu genießen.

EALA Medical Center

Wellness und Gesundheit treffen im EALA Medical Center aufeinander – im hauseigenen Medizinzentrum, geleitet von Dr. Bonafini, Fachärztin und Mitglied der Internationalen Akademie für PRM (Physiological Regulating Medicine), steht die Homotoxikologie, eine Form der Homöopathie, im Mittelpunkt. Die Methode zielt darauf ab, den Körper zu entgiften und dadurch die Organe und das Immunsystem zu stärken. Gäste des EALA können neben individuell abgestimmten Behandlungen zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts und körperlichen Wohlbefindens auch klassische Vorsorgeuntersuchungen und Corona-Antigentests durchführen lassen

Italienische Küche neu inszeniert

Genuss ist das Stichwort für das kulinarische Verwöhnprogramm und die Philosophie, mit der Küchenchef Alfio Ghezzi, der gerade erst wieder mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde, gemeinsam mit Resident Chef Akio Fujita sein Küchenkonzept verwirklicht. In den Restaurants Fine Dining Senso und Alfio Ghezzi Bistrot sind die gastronomischen Traditionen der Gardasee-Region als auch innovative Ansätze zuhause. Küche und Natur ergänzen sich ebenso wie Lokalkolorit und Landeskultur. Die Erzeugnisse stammen von kleinen Landwirtschaftsbetrieben, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und im direkten Umfeld des Hotels beheimatet sind. Eine Kostprobe vor Ort lohnt sich auf jeden Fall!

Weitere Infos unter www.eala.web

uwelehmann/ surpress