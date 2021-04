Anantara Kihavah Maldives Villas bereichert Luxusurlaub

Dank seiner Lage im Baa Atoll, das zum UNESCO-Biosphärenreservat zählt, verspricht das Fünf-Sterne-Resort einzigartigen Luxus inmitten unberührter Natur. Mit dem neuen Angebot „Best of Maldives“ bietet es bis Ende des Jahres die Chance den Traumurlaub um abwechslungsreiche Naturspektakel zu bereichern. So genießen Gäste bei einer Buchung ab vier Nächten inklusive Halbpension zusätzlich ein kostenfreies Vier-Gang-Gourmet-Mittagessen im spektakulären Unterwasserrestaurant SEA. Sechs Meter unter der Wasseroberfläche blickt man durch die großen Panoramafenster auf die durch das Sonnenlicht funkelnde bunte Korallenwelt des vorgelagerten Hausriffs. Wahlweise wird passend zum Menü ein guter Tropfen Wein aus dem einzigen Unterwasser-Weinkeller der Welt gereicht.

Bei einem Aufenthalt ab sieben Nächten ist im Kihavah ein Schnorcheltrip mit Mantarochen inkludiert und gemeinsam mit den Meeresbewohnern treibt man durch das kristallklare Wasser des Indischen Ozeans. Nach Sonnenuntergang wartet das größte Teleskop des Inselstaats darauf die Gäste in ferne Galaxien zu entführen.

Im SKY, dem einzigen über dem Ozean errichteten Observatorium der Malediven, blicken Gäste bis zu den Sternen. Dazu werden asiatisch inspirierte Tapas und Cocktails gereicht.

Zum zehnjährigen Geburtstag erstrahlt das Anantara Kihavah Maldives Villas nach umfassenden Renovierungsarbeiten im neuen Glanz. 73 Villen und sieben Residenzen, auf Stelzen über dem Wasser errichtet oder mit privatem Strandzugang, überzeugen nach ihrer Neugestaltung durch ein Maximum an Privatsphäre. Ein Höchstmaß an Komfort bieten die exklusiven Two-Bedroom Over Water Pool Residenzen. Das Interior orientiert sich am weißen Inselsand und greift auf eine helle Farbgebung zurück.

Das renovierte Anantara Spa mit seinen sechs Behandlungsräumen im Kihavah ist ebenfalls in reinem Weiß gehalten. Nach einer wohltuenden Massage lässt es sich auf der Sonnenterrasse mit freiem Blick bis zum Horizont entspannen. Im Cocoon Medi Spa haben Gäste mithilfe von innovativen Therapien die Möglichkeit ihren Körper zu entgiften. Wohltuende Yogastunden am Strand ergänzen die Wellness-Behandlungen perfekt.

Das „Best of Maldives“-Paket gilt im Anantara Kihavah Maldives Villas für Aufenthalte ab vier Übernachtungen inklusive Halbpension und ist ab 998 Euro pro Nacht für zwei Personen inklusive Steuern, Servicegebühr und Ökosteuer ab sofort bis zum 23. Dezember 2021 buchbar. Weitere Informationen finden sich unter www.anantara.com/de/kihavah-maldives.

Über Anantara

Seit Jahrhunderten stellen die Menschen in Thailand ein Gefäß mit Wasser vor ihre Häuser, als Erfrischung für vorbeigehende Reisende. Der Name Anantara leitet sich von einem alten Sanskrit-Wort ab und bedeutet „grenzenlos“, als Symbol für die herzliche Gastfreundschaft, die das Kernziel der Anantara Gruppe ausmacht. Vom üppigen Dschungel und einsamen Stränden bis hin zu Wüsten und Großstädten – derzeit verfügt die Gruppe über mehr als 35 Häuser in Thailand, auf den Malediven, in Indonesien, Vietnam, Sri Lanka, Oman, Portugal, China, Kambodscha, Mosambik, Sambia, Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere Resorts folgen in Asien, im Indischen Ozean, Afrika, Südamerika und im Nahen Osten.

uwelehmann/ surpress