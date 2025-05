Dubai: Erstmals drei Michelin-Sterne für Trèsind Studio und Björn Frantzén

Der diesjährige Michelin Guide Dubai umfasst insgesamt 119 Restaurants. Das entspricht einem Anstieg von 72,5 Prozent gegenüber der ersten Ausgabe im Jahr 2022, in der 69 Lokale aufgeführt waren. Die Auswahl erfolgt durch die anonymen Inspektoren von Michelin und spiegelt das rasante Wachstum sowie die Vielfalt der kulinarischen Szene Dubais wider. Neben dem allgemeinen Anstieg der ausgewählten Lokale erhielten zwei Restaurants erstmals seit der Einführung des Guides im Jahr 2022 drei Michelin-Sterne, ein historischer Moment für die Restaurant-Szene Dubais. Diese Auszeichnung steht für außergewöhnliche Küche, das „eine Reise wert ist“.

Das homegrown concept von Trèsind Studio, das Flaggschiff-Restaurant von Küchenchef Himanshu Saini, wurde nach einem Michelin-Stern im Jahr 2022 und einem zweiten im Jahr 2023 nun mit dem dritten Stern geehrt und ist damit das erste indische Restaurant weltweit, das drei Michelin-Sterne innehält.

Auch der schwedische Spitzenkoch Björn Frantzén, dessen Restaurants Frantzén (Stockholm, Schweden) und Zén (Singapur) bereits jeweils drei Sterne erhalten haben, konnte seine Sammlung um eine weitere Auszeichnung erweitern: Sein neues Restaurant FZN by Björn Frantzén in Dubai wurde ebenfalls mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Damit ist er derzeit der einzige Koch weltweit, der zeitgleich in drei verschiedenen Restaurants jeweils drei Michelin-Sterne hält.

Die Auswahl des Michelin Guide Dubai 2025 auf einen Blick:Michelin

3 Restaurants mit zwei Michelin-Sternen

14 Restaurants mit einem Michelin-Stern (2 neu)

3 Restaurants mit einem Michelin Green Star

22 Bib-Gourmand-Restaurants (5 neu)

78 vom Michelin ausgewählte Restaurants (15 neu)

Ebenfalls unter den in der aktuellen Ausgabe ausgewählten Lokalen befinden sich drei Restaurants mit zwei Michelin-Sternen sowie 14 Restaurants mit einem Michelin-Stern. Darüber hinaus zählt die Stadt nun 22 Bib-Gourmand-Restaurants und drei Restaurants mit einem Michelin Green Star.

Mit einer Auswahl von 35 internationalen Küchen spiegeln die 119 im Michelin Guide Dubai 2025 aufgeführten Restaurants die lebendige kulinarische Landschaft der Stadt wider. Sie bieten einzigartige gastronomische Erlebnisse und unterstützen gleichzeitig die touristischen und wirtschaftlichen Ziele Dubais.

Issam Kazim, CEO der Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai), die Teil des Dubai Department of Economy and Tourism (DET) ist, betont: „Die Veröffentlichung der vierten Ausgabe des MICHELIN Guide Dubai, einschließlich der Auszeichnung der ersten Drei-Sterne-Restaurants der Stadt, markiert einen weiteren entscheidenden Meilenstein auf Dubais Weg zu einer Weltklasse-Destination für Feinschmecker. Sie ist ein Beweis für kühne Innovation, außergewöhnliches Talent und kulinarische Exzellenz. So wie drei Michelin-Sterne für ein Restaurant stehen, das ‘eine Reise wert’ ist, gilt dies auch für Dubai als Reiseziel. Von gefeierten einheimischen Lokalen bis hin zu weltweit renommierten Namen, spiegelt diese lebendige Gastronomieszene die Vielfalt und Dynamik einer Stadt wider, die stets danach strebt, die Welt zu inspirieren.“

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Michelin Guide, ergänzt: „Dubais rasante Entwicklung zu einem globalen kulinarischen Hotspot ist ein Beweis für seine Vielfalt und Exzellenz. Das bedeutende Ereignis, dass das Trèsind Studio bei seiner vierten Aufnahme in den Guide mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde und damit als erstes indisches Restaurant weltweit die höchste Auszeichnung des Guides erhält, zeigt, wie sehr Dubai eine reiche Vielfalt an Aromen willkommen heißt, die die kulinarischen Leidenschaften der Welt widerspiegeln. Mit inzwischen 119 MICHELIN-empfohlenen Lokalen hat sich die Stadt zu einem echten Hotspot für Feinschmecker entwickelt und bietet die Möglichkeit, die besten kulinarischen Traditionen aus aller Welt an einem einzigen, pulsierenden Ort zu entdecken.

Chefkoch Himanshu Saini vom Trèsind Studio zu seinem historischen Erfolg: „Wir fühlen uns zutiefst geehrt, diese außergewöhnliche Auszeichnung zu erhalten. Mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet zu werden, ist ein Beweis für die unermüdliche Leidenschaft unseres Teams und unseren Glauben an die Kraft des Geschichtenerzählens durch Essen. Unser Ziel war es stets, die indische Küche nicht nur als nostalgisch, sondern als progressiv und würdig für die höchsten kulinarischen Auszeichnungen der Welt zu präsentieren. Trèsind Studio kann nur in Dubai das sein, was es ist – in keiner anderen Stadt der Welt wäre es dasselbe.“

Chefkoch Björn Frantzén vom FZN by Björn Frantzén sagt: „Diese Auszeichnung ist eine unglaubliche Ehre, nicht nur für mich, sondern für mein gesamtes Team. Die Verleihung von drei Michelin-Sternen an FZN ist ein stolzer Moment für uns und spiegelt die harte Arbeit und Kreativität aller Beteiligten wider. Wir wussten von Anfang an, dass wir ein Restaurant in Dubai eröffnen wollten und die Wahl des richtigen Partners war dabei entscheidend. Wir sind dem Team des Atlantis Dubai dankbar für die Unterstützung auf unserem Weg und dafür, dass es uns unterstützt hat, unsere Vision zum Leben zu erwecken.“

Dubai, Heimat von Tausenden Restaurants und Gastronomiebetrieben, darunter weltbekannte und einheimische Marken, ist bekannt als eine der beeindruckendsten kulinarischen Hotspots weltweit. Die vielfältige Landschaft spricht eine breite Palette unterschiedlicher Geschmäcker, Vorlieben und Budgets an. Laut dem Dubai Gastronomy Industry Report 2024 rangiert die Stadt weltweit hinter Paris auf dem zweiten Platz als führende Gastronomiemetropole und wurde zudem als eine der Top 10 Städte für Feinschmecker genannt.

Der Michelin Guide feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum und zählt zu den ältesten und renommiertesten kulinarischen Institutionen der Welt. Seit seiner Gründung bewertet er Restaurants anonym nach einem Drei-Sterne-System, ergänzt durch die Auszeichnung Bib Gourmand, die erstklassige und gleichzeitig erschwingliche Restaurants hervorhebt. Vor fünf Jahren wurde der Michelin Green Star eingeführt, um Restaurants zu würdigen, die Nachhaltigkeit in ihrem Angebot besonders priorisieren.

Die gastronomische Entwicklung der Stadt gehört zu den Hauptfaktoren, die das kontinuierliche Wachstum des Tourismus vorantreiben. Von Januar bis April 2025 empfing Dubai 7,15 Millionen internationale Übernachtungsgäste – ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024.

Infos hier