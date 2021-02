Digital trifft auf persönlich und gesund

Um darauf flexibel einzugehen, arbeitet Leonardo Hotels Central Europe mit ihrem starken Partner und weltweit führenden Event-Produktionsunternehmen Encore konstant an innovativen Formaten und setzt diese – von Live-Erlebnissen bis Pop-Up Streaming Studios – bundesweit um. Um auch das mentale und emotionale Wohlbefinden zu stärken, das mit und durch Corona immer wichtiger wird, rückt die Hotelgruppe ihr bewährtes BrainBreaks-Kaffeepausenkonzept zurück in den Fokus. Die neue Konzeption angereichert mit Superfood bietet die extra Portion Power. Trotz Lockdown-Verlängerung bleibt der Optimismus: MICE kommt zurück. Persönliche Meetings und Live-Formate sind nicht ersetzbar und bilden zukünftig eine Einheit mit hybriden Veranstaltungsformaten.

„Hybride Veranstaltungsformen werden weiterhin bestehen bleiben und sobald wie wieder möglich durch Live-Formate ergänzt“, so Sandra Dreher, Vice President Marketing & Sales bei Leonardo Hotels Central Europe. Mit ihrem Event-Produktionspartner Encore ist Leonardo Hotels im Bereich MICE für virtuelle Formate und Kommunikation dafür bestens aufgestellt, um das so wichtige persönliche Miteinander im Hotel flexibel mit digitalen Lösungen nachhaltig zu verbinden. „Die Bandbreite der technischen Lösungen für hybride Veranstaltungen ist enorm und unglaublich innovativ. Wir verstehen unsere Aufgabe, diese Bandbreite an der Seite von Leonardo Hotels auf den jeweiligen Veranstaltungsbedarf mit dem Gast zu beurteilen und damit transparent eine passgenaue Lösung zu finden, lokal, aber auch überregional“, ergänzt Christian Rafflenbeul, Geschäftsführer Encore Deutschland.

Maßnahmen wie On-Demand-Viewing oder Live-Erlebnisse in Streaming Studios sind ebenfalls in der Angebotspalette. So wird zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden ein individuelles Pop-Up Studio in einem Tagungsraum oder anderen Wunschräumlichkeiten aufgebaut – von Green-Screen Studio bis Hotel oder definierte Design-Rückwand als Hintergrund sowie mit der neuesten HD-Streaming Technologie, Beleuchtungs- und Szenetechnik im Einsatz. „Die Diversität macht es so attraktiv und besonders. Die Angebotspalette innerhalb des Hotelportfolios mit Veranstaltungsmöglichkeiten wird umfangreicher – auch Hotels mit kleineren Räumen können davon profitieren und die maximale Teilnehmerzahl vor Ort durch die neuen Streaming-Formate erweitern. Damit erhöhen wir die Angebotsmöglichkeiten unserer Hotels mit Veranstaltungskapazitäten“, so Dreher weiter. „Gestreamte hybride und virtuelle Formate bedürfen ein gutes Verständnis von Kundenanforderung und Ziel der Veranstaltung und daher einer intensiven Beratung. Bereits in 2020 haben wir mit Unterstützung von Encore Workshops für unsere Kunden zu diesen Themen angeboten und sind froh, dass wir rechtzeitig und umfassend die digitalen Herausforderungen angenommen und unser Business neu ausgerichtet haben. Im März 2021 steht auch unser erstes Live-Streaming Event an, in dem wir digitale Inspirationen geben, in unsere Hotels für Neuigkeiten schalten, als auch ein Sneek a Peak für die kommenden neuen Hotelprojekte gewähren.“

BrainBreaks reloaded – Nahrung für den Geist bei Leonardo Hotels

Achtsamkeit und Wohlbefinden sind schon in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Damit einhergehend haben auch die Ernährungsgewohnheiten, mit und durch Corona sich noch einmal intensiviert. Gemäß einer Forsa-Studie zur deutschen Krisen-Ernährung sowie dem aktuellen Trendreport von Mintel Food & Drink wird Nahrung für den Geist und die Gesundheit mit funktionalen und emotional ansprechenden Lebensmitteln eine noch wichtigere Rolle spielen als je zuvor.

Gerade bei Meetings und Tagungen – auch bei hybriden – ist dies sehr wertvoll. Je vollwertiger und leichter das Angebot, desto besser für die Psyche und die Kreativität der Teilnehmer. Frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte oder Fisch und Superfoods haben sich gegen Stimmungstiefs bewährt. Vor allem digitale Formate fordern eine höhere Konzentration. Hier setzt Leonardo Hotels seit Jahren erfolgreich mit ihren BrainBreaks an: Das vitalisierende Frischekick-Konzept umfasst genau die Genusskomponenten, die neue und langanhaltende Kraft zwischen Meetings, Tagungen oder Workshops bieten und somit für geistige Entspannung sorgen. Mit der neuen Konzeption will die Hotelgruppe entsprechend der Erwartungshaltung der Veranstaltungsteilnehmer agieren. Erfrischende Komponenten wie Ingwer Shot, Vollkornwraps mit Avocado, hausgemachte Energieballs oder Powerriegel sowie Fitness- und Eiweißbrote, aber auch selbstgemachte Tees und Smoothies runden das Angebot ab.

Solides Hygiene- und Sicherheitskonzept muss sein

In Verbindung mit all diesen Maßnahmen ist ein solides Hygiene- und Sicherheitskonzept in der Hotellerie heute bereits eine normale Grundlage und mit einer externen, unabhängigen Zertifizierung auch maßgeblich für Vertrauen der Gäste. Leonardo Hotels hat zu Beginn der Corona-Krise schnell gehandelt und die Hotels via SGS zertifizieren lassen und ergänzt die Maßnahmen entsprechend der Neuerungen. „Keine andere Branche ist so verlässlich wie die Hotellerie, was die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen betrifft“, so Yoram Biton, Managing Director der Leonardo Hotels Central Europe. „Wir sind sehr gut aufgestellt und konnten so auch 90 Prozent unserer Häuser konstant geöffnet halten. Wir blicken mit Zuversicht den Einsatz unserer vollen Power entgegen.“

Infos: www.leonardo-hotels.de

uwelehmann/surpress