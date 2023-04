DIEAG vermietet zwei Gebäude an Hotelgruppe NOVUM Hospitality

Der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) gelingt durch die Akquise des neuen Hauptmieters nahezu die Vollvermietung des kürzlich fertiggestellten und ursprünglich als Büroensemble angelegten Mizar Gate Office (MGO). Die Novum Hospitality Gruppe mietet langfristig zwei der insgesamt drei Einzelgebäude mit insgesamt 12.405 m². In Haus C entstehen unter der Longstay-Marke „acora Living the City“ 175 Serviced-Apartment-Einheiten. Im Haus A entsteht das Lifestyle-Designhotel „the niu Pax“ mit 150 Zimmern. Die erwartete Dauer der Ausbauarbeiten liegt bei neun bis zwölf Monaten. Die Eröffnung ist für Sommer 2024 vorgesehen.

Das dritte Einzelgebäude, Haus B, wird als Bürogebäude genutzt und verzeichnet aktuell einen Vermietungsstand von ca. 70%. Für das Gebäude laufen derzeit bereits weitere Mietvertragsanbahnungsgespräche.

Robert Sprajcar, Vorstand der DIEAG: „Die Entscheidung der NOVUM Hospitality Gruppe für das Mizar Gate Office unterstreicht sowohl die Attraktivität des Standorts als auch die Qualität der Immobilie. Wir sind froh, dass wir damit auch nahezu voll vermietet sind und dem erfolgreichen Projektabschluss entgegengehen. Das Ensemble wird dafür plangemäß realgeteilt und in den Verkauf gehen. Ich möchte an dieser Stelle allen Projektbeteiligten für ihr Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit danken.“

David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner NOVUM Hospitality: „Wir möchten dem Team der DIEAG für die professionelle und fachmännische Begleitung des Anmietungsprozesses ausdrücklich danken. Die Expertise als Entwickler sowie das Bekenntnis zu Standort und Immobilie waren zu jeder Zeit deutlich spürbar. Wir freuen uns nun, auf den weiteren gemeinsamen Weg im nutzungsspezifischen Ausbau unserer zukünftigen Hotelangebote, die unsere Präsenz im Berliner Umland auf über 20 Hotels verstärken.“

NOVUM Hospitality betreibt 150 Hotels mit über 20.000 Zimmern an über 60 Standorten in Europa. Seit 35 Jahren agiert die inhabergeführte Hotelgruppe als renommierter Hotelbetreiber und fokussiert sich in ihrer Expansion auf die Inbetriebnahme von Neubauten sowie der Revitalisierung von Bestandsimmobilien.

Neben den fünf starken Eigenmarken fungiert NOVUM Hospitality auch als Franchisenehmer international bekannter Hotelmarken. Der Einsatz von zwei unterschiedlichen Übernachtungskonzepten im Mizar Gate Office bedient die bestehende Nachfrage durch Kurz- als auch Langzeitreisende: Die Lifestyle-Designmarke „the niu“ umfasst ein attraktives Midscale-Hotelkonzept, das „nachhaltig – inspirierend – urban“ an den Lebensstil der heutigen Gesellschaft anknüpft. Der Namenszusatz „Pax“ nimmt Bezug auf eine bekannte Maßeinheit in der Luftfahrt und der Hotellerie. Mit der Abkürzung PAX (engl. „persons approximately“) wird die Anzahl von Passagieren angegeben.

Mit modernen Wohn- und Arbeitsräumen bietet das „acora Berlin Airport Living the City“ clever ausgestattete Serviced Apartments kombiniert mit vollautomatisierter digitaler Customer Journey und ansprechenden Community Spaces für Langzeitreisende.

Alle Gebäude des Mizar Gate Office der DIEAG entsprechen den gültigen Energiestandards nach EnEV 2016. Den Mietern stehen insgesamt 240 PKW-Stellplätze zur Verfügung, davon 89 in der Tiefgarage sowie 151 oberirdisch. Dank der Stadtautobahn und einer gut ausgebauten ÖPNV-Anbindung sind das Berliner Stadtzentrum und der Berliner Ring zügig zu erreichen.

Neu-Schönefeld profitiert darüber hinaus aufgrund seiner günstigen Lage direkt vor den Toren der Hauptstadt von der Berliner Telefonvorwahl. Gleichzeitig fallen nur ca. 58 Prozent der in Berlin üblichen Gewerbesteuer an. Schon heute zählt die Flughafengemeinde zu den am schnellsten wachsenden Regionen Deutschlands.

