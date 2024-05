Die schönsten Rooftop-Bars in Wien

Hoch oben über den Dächern der Stadt oder umgeben von idyllischen Weingärten: Wien bietet zahlreiche wunderbare Orte, an denen sich Genuss und atemberaubende Aussichten perfekt verbinden lassen. Ob luxuriöse Rooftop-Bars oder charmante Plätze in der Natur, hier sind die besten Orte, um Wien aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Neuer Hotspot in Wien: The Hoxton Vienna Dachterrassen-Bar Cayo Coco

Wien bekommt kubanisches Flair: Auf dem im April eröffneten Hotel The Hoxton Vienna thront die Dachterrassen-Bar Cayo Coco und bringt das lebendige Flair Havannas in die österreichische Hauptstadt. Das beeindruckende, marmorverkleidete Gebäude aus den 1950er-Jahren, das im modernen Design restauriert wurde, beherbergt diese exotische Oase, in der kubanisch inspirierte Speisen und Cocktails serviert werden. Gäste können bei einem Mojito oder kubanischen Snacks den atemberaubenden 360-Grad-Blick über Wien genießen. Cayo Coco ist nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern auch ein Ort, der mit seiner einzigartigen Atmosphäre und Aussicht jeden Besuch unvergesslich macht

Kindred Spirits Rooftop Bar im Hotel Zoku Vienna

Seit ihrer Eröffnung ist die Kindred Spirits Rooftop Bar im Hotel Zoku Vienna ein beliebter Anlaufpunkt für Gäste, die einen unvergesslichen Blick über Wien genießen möchten. Hoch oben am Dach gelegen, bietet sie einen beeindruckenden 360-Grad-Blick auf die Stadt und den Wiener Prater. Besonders am Abend taucht der nahe gelegene Wiener Wurstelprater die Umgebung in ein Meer aus bunten Lichtern und schafft eine einzigartige Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Luxuriöse Rooftop-Bar im Rosewood Vienna



Das Rosewood Vienna, das erste Hotel der Luxuskette im deutschsprachigen Raum, bietet seit seiner Eröffnung im Sommer 2022 neben exquisiten Zimmern und Suiten auch eine atemberaubende Rooftop-Bar. Diese exklusive Bar vereint historischen Charme mit modernem Luxus und bietet Gästen einen unvergleichlichen Ausblick über die Dächer der Stadt. In dieser eleganten Umgebung können Besucher erstklassige Cocktails genießen und im stilvollen Garten-Restaurant feinste europäische Küche erleben. Das Rosewood Vienna ist somit ein Muss für Genießer und alle, die auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Erlebnis sind-

Im MOOONS über den Dächern Wiens

Die MOOONS Rooftop Bar bietet ihren Gästen das Gefühl, den Sternen ganz nah zu sein. Seit ihrer Eröffnung im Herbst 2021 hat diese einzigartige Bar zahlreiche Besucher begeistert und sich als einer der Hotspots für stilvolle Abende etabliert. Bei gutem Wetter ist die MOOONS Rooftop Bar die perfekte Location, um den Abend bei kühlen Drinks, entspannter Atmosphäre und spektakulären Blick auf die Dächer Wiens ausklingen zu lassen. Die Bar zeichnet sich nicht nur durch ihre atemberaubende Aussicht aus, sondern auch durch ihr modernes Design und ihre einladende Atmosphäre.

Naturnahe Hotspots fernab der Stadtgrenzen

Rooftop-Bars bieten zweifellos faszinierende Stadtansichten, doch auch in Wiens Natur gibt es einzigartige Orte, die mit atemberaubenden Panoramablicken auf die österreichische Hauptstadt beeindrucken. Das Häuserl am Roan, ein traditionelles Ausflugsgasthaus an der malerischen Wiener Höhenstraße, wurde kürzlich als „Am Roan“ wiedereröffnet. Hier können Besucher hochwertige österreichische und Wiener Küche in idyllischer Naturkulisse genießen und dabei einen großartigen Blick auf Wien erleben.

Doch auch Weinliebhaber kommen auf ihre Kosten: Von Mitte April bis Ende Oktober öffnen zahlreiche Winzer direkt in den Wiener Weinbergen ihre Pforten und laden dazu ein, den Wiener Wein zu verkosten. Bei Pop-Up-Heurigen und gemütlichen Buschenschanken kann man nicht nur exzellente Weine probieren, sondern auch den traumhaften Ausblick über die Stadt genießen.

