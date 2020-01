Die HOCHKÖNIGIN: Das Magic Mountain Resort im Salzburger Land ist eröffnet

„Wir sind sehr stolz, nach der langen Planungs- und Bauzeit endlich unsere Gäste begrüßen zu können“, sagt Josef Hörl. Die HOCHKÖNIGIN sei nicht nur das Ergebnis langer Planungen und von viel Leidenschaft. Es sei das Herzensprojekt der Familie Hörl, die schon seit Generationen an diesem traumhaften Fleck Erde heimisch sei, so Hörl. Lange haben die Eltern und ihre vier erwachsenen Kinder, die alle an zentralen Stellen im Hotel arbeiten, an den Plänen getüftelt – um alles perfekt zu machen. Und genau so ist es geworden: schick und gemütlich, modern und trotzdem bodenständig.

In Sachen Erfahrung konnten die Hörls aus dem Vollen schöpfen, denn seit rund 40 Jahren betreiben sie den Thalerhof, der in die HOCHKÖNIGIN integriert wird. Zudem hat die Familie einen eigenen Bio-Bauernhof, das Ebengut. Die Frage nach den regionalen, saisonalen und hochwertigen Zutaten für die Küche stellt sich gar nicht erst – sie kommen vom eigenen Bio-Bauernhof.

Doch nicht nur das neue Haus spielt eine große Rolle bei der HOCHKÖNIGIN, sondern auch die Landschaft, die sie umgibt. „Naturkino“, nennen die Hörls das, was sich jeden Tag vor den großen Glasfronten abspielt und niemals so ist wie am Tag zuvor. Und genau dieser Ausblick ist ein großer Teil des Gesamtprodukts. Holz, Stein, Filz – die Materialien stammen aus der Umgebung und verbinden die Natur draußen mit dem Charakter der Region auch drinnen.

Neue Wohnträume

Die 44 neuen stylischen Wohnträume werden zur zweiten Heimat. In den Suiten sorgen edle Holzfußböden, hochwertige Betten, Design-Relaxchairs und vor allem kleine, besondere Extras wie zum Beispiel die eigene Sauna für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Besonders magische Highlights sind die Penthouse FAMILY & FRIENDS Suite und die Penthouse SPA Suite. Großzügig und luxuriös ausgestattet, bieten sie Naturkino pur durch die einmalige Berglandschaft.

Wellness in neuen Dimensionen

Maßstäbe setzt ebenfalls der Spa Bereich. 2.000 Quadratmeter pures Wellnessvergnügen. Einen besonderen Moment finden Gäste im Infinity Outdoor Pool beim Schwimmen mit Blick auf die gigantische Bergwelt. Drei Stockwerke, vier Pools, verschiedene Schwitz- und Relaxattraktionen lassen keinerlei Wünsche offen. Ein Adults-only Bereich sowie ein eigener Familiy Spa für unbegrenzten Spass für die ganze Familie ermöglichen ganz entspannte Stunden. Ein Panorama-Fitnessraum sowie ein Yoga- und Bewegungsraum mit einem vielseitigen Aktiv- und Entspannungsprogramm wie zum Beispiel Yoga sorgen auch im Urlaub dafür, dass Sport und Bewegung nicht zu kurz kommen. Für das weitere Entspannungsprogramm sorgt in der HOCHKÖNIGIN ein feines, erlesenes Spa-Menü, Anwendungen und Treatments.

Skivergnügen pur

Wintersportler können sich keinen besseren Platz wünschen, denn von der HOCHKÖNIGIN aus sind sie direkt auf den Pisten von Ski amadé – einem der größten Skigebiete in ganz Österreich mit fast 800 Pistenkilometern. Doch nach dem Ski-out lohnt sich natürlich auch das Ski-in: in die heimelige Atmosphäre des neuen Magic Mountain Resort.

Infos: www.hochkoenigin.com

