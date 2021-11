Die BIO HOTELS servieren vegane Gerichte aus Leidenschaft

Im Januar 2021 verzichteten weltweit so viele Menschen auf tierische Produkte wie nie zuvor. Auch in Deutschland wird der „Veganuary“, also der vegane Januar, immer populärer. Einen Monat auf Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier zu verzichten – damit haben immer weniger Menschen ein Problem. Im letzten Jahr bezeichneten sich erstmals über eine Million Menschen in Deutschland als vegan.

Trotzdem ist das vegane Angebot in der Gastronomie und Hotellerie noch immer überschaubar: In ganz Deutschland gibt es nur 298 vegane Betriebe; in konventionellen Restaurants fehlt es häufig an Auswahl und Kreativität. Dabei gibt es viele gute Gründe, auf tierische Produkte zu verzichten. Ein sehr wichtiger ist die Nachhaltigkeit.

Die BIO HOTELS stehen seit 20 Jahren für Pioniergeist, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Deshalb bieten viele Häuser eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten. „Wenig oder gar kein Fleisch zu essen bedeutet, viel für’s Klima zu tun“, sagt Marlies Wech, Geschäftsführerin der BIO HOTELS. „Unsere Hoteliers kochen vegane und vegetarische Gerichte mit viel Kreativität und Einfallsreichtum – aus Überzeugung.“ Die BIO HOTELS sind 100 % Bio-zertifiziert und verwöhnen ihre Gäste mit besten Lebensmitteln. Auf künstliche Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Convenience-Produkte und Mikrowellen wird in den Betrieben gänzlich verzichtet.

Diese BIO HOTELS servieren eine große kulinarische Vielfalt an veganen SpeiseN:

Hotel Raphaël in Rom

Das 5-Sterne-Deluxe Hotel Raphaël in der italienischen Hauptstadt bringt luxuriöses Dinieren und Nachhaltigkeit in Einklang. Die Küche des BIO HOTELS bietet kreative, vegetarische und vegane Spezialitäten der Saison. Knusprige Focaccia mit hausgemachtem, veganem „Käse“ aus getrockneten Früchten, Carpaccio und geräucherter Spargel mit Himbeer-Dressing oder Steinpilz mit mariniertem Wildkraut und Trüffelblasen heben das vegane Kulinarik-Angebot auf ein ganz neues Level.

Bio- und Bikehotel Steineggerhof in Südtirol

Küchenchef Kurt kocht mit seiner Familie im Steineggerhof am liebsten vegetarisch und vegan. Das vegane Angebot des BIO HOTELS ist hier so reichhaltig, dass das Haus in diesem Jahr sogar ein Kochbuch veröffentlicht hat. In 130 veganen Rezepten hat der Steineggerhof die leckersten Gerichte zusammengetragen. Die Idee zum Buch kam von den Gästen: Sie hatten die Familie, begeistert vom reichhaltigen Menü, immer wieder dazu animiert.

Berghüs Schratt in Oberstaufen-Steibis im Allgäu

Im Berghüs Schratt kommen nur vegetarische und vegane Speisen in Bio-Qualität auf den Teller. Die Gastgeberfamilie lebt die Bio-Philosophie und handwerkliches Geschick in der Küche bereits seit über 30 Jahren. Allabendlich serviert das Hotel ein 4-Gänge-Menü und trennt dabei vegetarische und vegane Gerichte streng voneinander. Ersatzprodukte werden vermieden – so kommt kein Gefühl von ‚Verzicht‘ auf.

Bio-Landgut Tiefleiten im bayerischen Breitenberg

Das Bio-Landgut Tiefleiten ist ein reines Fastenhotel, das ausschließlich vegane und vegetarische Gerichte anbietet. Außerdem stehen basenbildende Speisen im Mittelpunkt. Wer sich für eine Fastenreise im Tiefleiten entscheidet, wird von ErnährungsberaterInnen und Gesundheitscoaches betreut. Wie wäre es zum Beispiel mit einer basischen Auszeit oder einer Green Smoothie Detox-Kur?

Bio-Adler Vogt in Baden-Württemberg

Seit 1777 werden im Bio-Adler kulinarische Leckerbissen serviert. Gäste erwartet im familiär geführten Bio-Landgasthof ein Weniger an Hilfsstoffen und ein Mehr an handwerklicher Arbeit – das garantiert authentischen Geschmack und Vielfalt statt industrieller Gleichmacherei. Gebratener Seitan mit Kräuterseitlingen und Wurzeljus, Marktgemüse der Saison oder hausgemachte Falafel: Die vegane Auswahl auf der Speisekarte des BIO HOTELS ist ebenso lecker wie vielfältig.

Haus am Watt in Heringsand an der Nordsee

Als Chamiene Ehlers-Witt das Haus am Watt 2001 von ihren Eltern übernahm, verschwanden als erstes Fleisch und Fisch von der Speisekarte. Seitdem wird in der Pension vegetarisch und vegan, manchmal auch ayurvedisch und auf Wunsch gluten- und laktosefrei gekocht. Brötchen, Brot und Kuchen werden selbst gebacken; Gemüse und Obst kommen oft aus dem eigenen Garten. Das BIO HOTEL hat sich außerdem dem „No Waste“-Prinzip verschrieben. Ofengemüse wird am nächsten Tag zu Aufstrichen verarbeitet, Getreidebrei vom Frühstück findet man abends in leckeren Bratlingen.

20 Jahre BIO HOTELS

Die BIO HOTELS haben sich in den letzten 20 Jahren als nachhaltigste Hotelvereinigung am Markt etabliert. Keine andere Hotelgruppe garantiert zertifizierte Bio-Qualität und maximale Transparenz. Wer im BIO HOTEL Urlaub macht, kann sich darauf verlassen, dass alle Lebensmittel aus 100 % zertifizierter biologischer Landwirtschaft stammen. Alle BIO HOTELS nutzen 100 % Ökostrom und bieten ihren Gästen Bio- und Naturkosmetik nach dem COSMOS Standard. Regionalität und kurze Transportwege stehen bei allem Handeln im Vordergrund. Außerdem sind die BIO HOTELS beim Thema CO2-Einsparung branchenweiter Vorreiter.

