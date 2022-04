Bella Vista Zermatt feiert 60-jähriges Jubiläum

Das ist Anlass genug Fabenugienne Anthamatten, Inhaberin und Geschäftsführerin, zu befragen, wie es der Familie gelungen ist, das Hotel immer an die Anforderungen der Zeit anzupassen, was für sie Gastfreundschaft bedeutet und warum sie auch in Zukunft ganz auf das Thema Nachhaltigkeit setzt.

Fabienne, vor 60 Jahren ist das Hotel Bella Vista Zermatt von deinen Großeltern gegründet worden. Wie fing alles an?

Das Bella Vista war vom ersten Spatenstich an ein Familien- und Herzensprojekt. Anfang der 60er-Jahre griff mein Großvater Theodor Perren zur Schaufel und hob das Fundament für das Hotel aus. 1962 übernachteten dann die ersten Gäste in dem damals 24 Zimmer umfassenden Garni. Mein Großvater war derzeit aber auch noch als leidenschaftlicher Bergführer und als Landwirt aktiv und gab sein Wissen um die Natur und seine Schwarznasenschafe gerne weiter. Meine Großmutter, Margrit, kümmerte sich derweil um die Gäste, ihre drei Kinder und verwöhnte alle mit ihrem feinen Apfelkuchen. Meine Mutter Bernadette, die jüngste der drei Geschwister, übernahm dann 1978 gemeinsam mit ihrem Mann Franz das Bella Vista.

Ist dein Vater Franz auch ein ‚Zermatter Urgestein‘?

Nein, er stammt ursprünglich aus Süddeutschland und kam durch seinen Beruf als Bäcker nach Zermatt. Und zum Glück brachte er viele neue Ideen und Rezepte mit in den Hotelbetrieb, die teilweise immer noch in unserer Backstube zubereitet werden. Meine Eltern waren es auch, die bereits in den frühen Achtzigerjahren ein für die Zeit ungewöhnliches Frühstücksbuffet mit viel Hausgemachtem, frischem Saft und offenen Teesorten angeboten haben.

Das heißt, das Bella Vista hat sich mit der Zeit mitentwickelt, oder vielmehr, war dieser immer einen kleinen Schritt voraus. Gilt das auch für die Gegenwart? Passt das Angebot zu den aktuellen Bedürfnissen der Gäste?

Ja, davon bin ich überzeugt. Das Bella Vista ist ein kleines, aber sehr feines Hotel, das all denjenigen das richtige Ferienzuhause bietet, die sich gerne alle Optionen offenhalten möchten, aber doch einen familiären Rahmen dem eines großen Hauses vorziehen. Das persönliche Miteinander trifft genau den Nerv der Zeit, in dem viele Gäste eine Auszeit von dem anonymen „Schnell-Schnell“ ihres Alltages suchen.

