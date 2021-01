Das Grand Universe Lucca ist neuestes Mitglied im Portfolio der Autograph Collection Hotels

Das Boutique Hotel mit seinen 55 Zimmern und neun Suiten befindet sich in einem Palazzo aus dem 16. Jahrhundert und reiht sich als 200. Hotel in das ebenso vielfältige wie dynamische Portfolio der Autograph Collection ein, jedes davon einzigartig in Vision, Design und Erscheinungsbild. „Wir freuen uns, unser Angebot an einzigartigen Hotels in Italien zu erweitern und das Debüt in der charmanten Stadt Lucca zu geben“, sagt Jenni Benzaquen, Vice President, Brand, EMEA bei Marriott International. „Das Grand Universe Lucca ist ein einzigartiges Juwel in der Stadt und der unabhängige Geist von Autograph Collection Hotels passt perfekt zum nächsten Kapitel des Hotels.“

Lucca, bekannt als die Stadt der 101 Kirchen, liegt im Herzen der Toskana, am Fuße der Apuanischen Alpen, weniger als eine halbe Autostunde von der malerischen Küste der Versilia entfernt. Die Lage des Hotels mit Blick auf zwei der schönsten Plätze Luccas eignet sich ideal, um die Stadt zu erkunden. Zu bestaunen gibt es unter anderem Meisterwerke mittelalterlicher Architektur und der Renaissance wie die Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, das historische Teatro del Giglio oder das geschäftige Wahrzeichen der Stadt, die Piazza Napoleone. Während der Renaissance bewohnte die Familie Paoli den Palazzo, bevor er 1857 zu einem Hotel umgebaut wurde, in dem Dichter, Philosophen und Künstler aus der ganzen Welt übernachteten. Nach einer mehrere Millionen Euro umfassenden Renovierung unter Leitung von Archea Associati S.r.l. öffnet das Haus in altem Glanz nun seine Türen für eine neue Generation von Gästen. Elemente wie Mauerfundamente aus römischer Zeit und Überreste des antiken Glasbläserbrunnens im Keller erinnern an das historische Vermächtnis des Gebäudes. „Das Grand Universe Lucca wird ein historisches Leuchtturmprojekt sein, das verschiedene geschichtliche Epochen miteinander verbindet“, erklärt Georges Midleje, Regional Managing Director bei Shaner Properties in Italien. „Unsere herausragende Lage im zauberhaften Lucca bietet eine einzigartige Sicht auf die reiche historische und kulinarische Kultur der Toskana.“

Die Gästezimmer präsentieren sich mit einer Mischung aus zeitloser Eleganz und moderner Raffinesse. Seiden- und Samttextilien in erdigen Tönen, von Traubenrot über Tannengrün bis hin zu toskanischem Sonnengelb, stehen für die Seidenproduktion, die in Lucca Tradition hat. Hinzu kommen moderne Holzoberflächen mit goldenen Verzierungen. Wandteppiche greifen als Motiv die Weinberge der Region auf, während raffinierte Glas-Pendelleuchten der Glasbläserkunst Tribut zollen. Das Element Musik, eine der tragenden Säulen des Hotels, spiegelt sich im Namen der Zimmer und Räume wider, angefangen beim Piccolo-Saal bis hin zur Puccini-Suite, benannt nach dem in Lucca geborenen Komponisten Giacomo Puccini, der das Anwesen häufig besuchte.

Kulinarisch kommen Gäste des Grand Universe Lucca in dem traditionell italienischen Restaurant Legacy auf ihre Kosten, wo regionale Spezialitäten und erlesene Weine auf der Karte stehen. In der Sommitá Bar auf der Dachterrasse werden bei herrlichstem Panoramablick Drinks serviert, welche die Namen großer Persönlichkeiten der Stadt tragen.

Mit der Aufnahme ins Portfolio der Autograph Collection Hotels offeriert das Grand Universe Lucca auch ganz besondere Angebote wie private Cocktail-Kurse unter der Leitung des Chef-Mixologen oder Weinproben mit einigen der bekanntesten edlen Tropfen der Toskana. Ein ganz besonderes Erlebnis stellt das Prelude of Existence beim Besuch der Symphony Lounge dar. Hier kreiert der hauseigene Klassikkomponist für Gäste ein personalisiertes Präludium, das deren Persönlichkeit zum Ausdruck bringt.

Weitere Informationen unter granduniverselucca.com.

Autograph Collection Hotels

Der Name Autograph Collection Hotels steht für Individualität, gebündelt zu einzigartigen Aufenthaltserlebnissen in mehr als 180 luxuriösen, handverlesenen Lifestyle-Hotels an den schönsten Orten der Welt in mehr als 30 Ländern. Ausgewählt wurden die Häuser aufgrund ihres ausgeprägten Charakters und ihrer bemerkenswerten Besonderheiten: Jedes davon verkörpert die ganz persönliche Vision seines Gründers. Dies drückt sich aus in außergewöhnlichem Design und Aufenthaltserlebnis sowie in der Rolle, die das Hotel in der jeweiligen Region einnimmt. Weitere Informationen unter www.autographhotels.com sowie auf Instagram, Twitter und Facebook. Die Hotels der Autograph Collection nehmen am Bonusprogramm von Marriott International, Marriott Bonvoy, teil. Das Programm bietet Mitgliedern ein außergewöhnliches Portfolio globaler Marken, einzigartige Erlebnisse mit Marriott Bonvoy Moments und unvergleichliche Vorteile; die gesammelten Punkte können gegen einzigartige Prämien wie Gratis-Übernachtungen und -Aufenthalte eingelöst werden. Kostenlose Anmeldung sowie weitere Informationen unter www.marriottbonvoy.com

uwelehmann/surpress