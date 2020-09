Lifestyle

Das Bergische – ein Wanderland, das keine Wünsche offen lässt

Wandern ist ein Trendsport. Vorbei sind die Zeiten, in denen Wandern den Ruf einer Freizeitbeschäftigung für alte Herren in Nickerbockern hatte. Heute ist es ein Breitensport, der in allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten seine Anhänger hat.