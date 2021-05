Côte d’Azur im Slow-Mode entdecken

Antibes vom Meer aus betrachten

Ein Bootsausflug ändert die Perspektive auf den Urlaubsort. Abgesehen davon hat man keine Abstandsprobleme. SeaZen bietet an der Côte d’Azur in Antibes neu die Miete eines Katamarans an, der 100 % mit Sonnenenergie betrieben wird. Praktisch um an der Küste entlang zu schippern und die Aussicht zu genießen. Wer nicht selber navigieren will, kann einen ortskundigen Begleiter hinzu buchen. Seebären lassen sich zuvor kurz in die spezielle Solarnavigation einführen.

www.antibesjuanlespins.com – www.seazen.fr

Neues Unterwasser-Freilichtmuseum in Cannes

Jason deCaire Taylor, ein britischer Künstler, der sich stark für den Schutz der Meere engagiert, hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Cannes vor der Insel Saint-Marguerite sechs Skulpturen in Form von Masken im Meer installiert. Schnorchler und Taucher können diese, in 3-5 Metern Tiefe liegend, von der Oberfläche bestaunen. Die Kunstwerke sind so gestaltet, dass sie den Meeresbewohnern Schutz bieten und so die Artenvielfalt fördern. www.cannes-reiseziel.de

Monaco per E-Bike

Zugegeben, in Zusammenhang mit dem Fürstentum an der Côte d’Azur denkt man eher an Rolls Royce statt E-Bike. Aber selbst im Fürstentum gibt es Bikesharing. Das Angebot heißt „Monabike“ und wurde kürzlich mit acht weiteren Mietstationen auf insgesamt 42 erweitert. Man muss sich nur im Internet oder in der App registrieren und es kann losgehen. So erlebt man Monaco aus völlig anderer Perspektive. www.visitmonaco.com – www.monabike.mc

Die Gärten des Parfüms

In Grasse entstehen nicht nur die Düfte der Welt. Auch viele Blumen gedeihen hier, woraus die kunstvollen Kompositionen bestehen. Weniger bekannt sind die zauberhaften Gärten, die Augen und Nase verwöhnen. Von denen gibt es einige, die nicht nur das Herz von Botanikern höher schlagen lassen. Bei einer Siesta in einem der kleinen Paradiese, hört man unter Umständen sogar das Gras wachsen. Eine Entdeckung für alle Sinne. www.paysdegrassetourisme.fr

Durch Nizza wandern

Wer Nizza zu Fuß und von der natürlichen Seite kennenlernen möchte, nimmt den neuen Fernwanderweg „GR Lou Camin Nissart“. Der 42 Kilometer lange Urban Trail beginnt an der „Promenade du Paillon“, führt ins Hafenviertel und weiter auf den „Mont Alban“ mit Panoramablick. Danach geht’s durch die Hügellandschaft der Côte d’Azur bis zur Promenade des Anglais. Sightseeing auf originellere Art geht kaum. www.nicetourism.com

Vintagetour im Esterel-Gebirge

Elisabeth Perroni sammelte über die Jahre rund 100 Mobylette-Mopeds, die sie in der Garage wie in einem Museum ausstellt. Die Relikte, die zwischen 1949 und 1984 sehr populär waren, erinnern eher ein fahrradähnliches Moped. Fans dieser Sammlerstücke bietet sie nun begleitete Touren durch das Esterel-Gebirge an. In Saint-Raphaël geht’s los und bis zu zehn Personen können auf Fahrt gehen. www.visitvar.fr –

https://effet-de-mob.com

Fotospot in Mandelieu-La Napoule

Die feinen Sandstrände der Côte d’Azur, die üppige Vegetation und das Schloss direkt am Meer stehen für den Charme des Städtchens. Wer das ultimative Urlaubsbild schießen möchte, nimmt den 3,4 Kilometer langen Spazierweg auf den „Mont San Peyre“. Der Gipfel liegt auf 131 m.ü.M., von wo man den Blick über die Bucht, die Lérins-Inseln und über das Esterel-Gebirge schweifen lässt. Mit diesen Bildern sind einem unzählige „likes“ sicher. www.ot-mandelieu.fr

Vom Roya-Tal nach Menton

Menton bezaubert mit exotischen Gärten und charmanter Architektur. Die hochgelegenen Dörfer an der Barockstraße im Merveilles-Tal blendet man oft aus. Sie erstaunen mit reicher Geschichte und unverwechselbarem Kulturerbe. Die Agentur Orgaya bietet verschiedene, mehrtägige Wandertouren an, um diese Perlen zu entdecken, bevor man in der Zitronenstadt an der Côte d’Azur ein Stelldichein dem Meer frönt.

www.menton-riviera-merveilles.fr

uwelehmann/ surpress