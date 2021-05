Hotel Luc – Neues Hotel am Berliner Gendarmenmarkt

Nach einer grundlegenden Modernisierung durch die Eigentümerin Union Investment wird das ehemalige Sofitel Berlin im Spätsommer 2021 von Franchisenehmer und Mieter Munich Hotel Partners (MHP) als Mitglied der Marriott Autograph Collection unter dem Namen Hotel Luc neu eröffnet. Das Haus wird über 70 elegante Zimmer und 22 exklusive Suiten im geradlinigen Design – preußisch-linear, aber nicht minimalistisch verfügen. Zudem wird es ein Restaurant mit Terrasse und Blick auf den Gendarmenmarkt sowie ein Fitness Center geben.

Luc – diesen Spitznamen gab der französische Philosoph Voltaire seinem Freund und Förderer Friedrich II. von Preußen – orientiert sich an der preußischen Geschichte des Berliner Gendarmenmarkts und nimmt im Design und Interior die geometrische Klarheit der Friedrichstadt auf. Die großen Ideale der damaligen Zeit, Weltoffenheit und Geradlinigkeit spiegeln sich im Lounge- und Food Konzept wider und auch der ungesehene Seite Preußens – Leichtigkeit, Witz und Augenzwinkern – wird mit auffälligen Stilelementen Tribut gezollt.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Union Investment und Marriott nun auch auf den Berliner Hotelmarkt mit dem Luc ausweiten zu können“, so MHP Geschäftsführer Dr. Jörg Frehse. „Der Berliner Gendarmenmarkt ist für uns mehr als nur der schönste Platz Berlins. Wir sehen hier das Potenzial, einen eigenen Zugang zur Geschichte dieses Ortes zu entwickeln. Uns geht es darum, lokales Erbe in ein zeitgenössisches Hotelerlebnis zu übersetzen.“

Im vielfältigen und anspruchsvollen Berliner Marktumfeld, in welchem der Anteil der Boutique Hotels bei nur knapp drei Prozent liegt, sind Positionierung und Lage – direkt an einem der exponiertesten Standorte der Stadt – beste Voraussetzung für einen erfolgreichen Markteintritt des Luc – selbstverständlich immer mit dem notwendigen Augenzwinkern.

Über die Munich Hotel Partners GmbH (MHP)

Die Munich Hotel Partners GmbH (MHP) ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investmentund Hotel- Management-Plattform mit Sitz in München. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Investoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören neben dem Hotel Luc die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und

Wien sowie das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel zum Portfolio. Die von MHP realisierten Restaurants und Bars wie etwa das „HERITAGE“ in Hamburg, das „You“ in Wien sowie das „IRMI“ in München sind innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität, bilden

Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege das Fundament. Mit der Realisation von Miet-/Pacht-, Management-, Hybrid- oder doppelstöckigen Betreiberverträgen – in Form von Pacht und Franchise – agiert MHP zugleich als strategischer Partner von Hotelinvestoren und bietet neben einem transparenten Reporting („Open Book

Philosophie“) auch umfangreiche Sicherheitspakete an.

Infos Hotel Luc: www.marriott.de/hotels/travel/berag-hotel-luc-autograph-collection/

uwelehmann/ surpress