coolnest: Das coolste Nest der Alpen liegt im Zillertal

Kein Mainstream, kein langweilig, kein unpersönlich: dafür bunt, einzigartig und anders! In dem Boutiquehotel trifft urbanes Design auf alpenländische Idylle. Die 30 Zimmer heißen im coolnest Nester und begeistern mit fantastischem Panoramablick über das Zillertal und allem, was das Herz von Designfans höher schlagen lässt.

Das Highlight schlechthin ist der Rooftop-Pool mit großer Terrasse, die in das urbane Restaurant Tweets übergeht. Das Tweets würde mit seinem lässigen Style genauso gut nach Berlin passen. Coolinarisch verwöhnt werden die Gäste schon morgens mit dem lecker-gesunden Frühstücksbüffet, sonntags mit Genuss für die Ohren von einem Pianospieler. Cool ist auch der große Wellnest- und Beautybereich. Ob aus den Panorama Saunen oder den Ruhenestern, der traumhafte Ausblick in die Berge ist eine Konstante. Mit dem coolnest ist urbanes Metropolenflair in der Tiroler Bergwelt angekommen.

Das coolnest schmiegt sich an einen sonnigen Hügel nah bei Mayrhofen mit Blick auf die imposanten Berge. Außen moderne Holzarchitektur, die sich harmonisch in die Landschaft fügt und doch einen weithin sichtbaren Akzent setzt. Innen öffnet sich die Tür zur Hotellobby, die mit jeder Menge Platz in die stylische Greenlounge, die hippe Bar, das Frühstücks- und Snackrestaurant und schließlich eine große Terrasse übergeht. Boho-Chic mit Retroakzenten, bunte Loungesofas von Roche Bobois am offenen Kamin, dazu jede Menge Statement-Kunst von namhaften Künstlern aus Berlin, Barcelona, München und Stuttgart. Holz und warmer Beton, dazu viele Pflanzen und Farbe, vor allem grün und rosa, runden den besonderen Look perfekt ab.

Lift ins coole Glück

Der nächste Hingucker lässt nicht auf sich warten – der Fahrstuhl wurde von dem Künstler Anton Unai in farbenfrohen Graffitis gestaltet und verführt zu einer Extrarunde. Etwa in die Dachetage mit einem der coolsten Rooftop-Pools überhaupt, auf 34 Grad Wohlfühltemperatur beheizt und mit Blick auf das sagenhafte Bergpanorama. Auch in Sachen Coolinarik ist man ganz oben absolut richtig.

Im Tweets Rooftop Restaurant begeistert der Spitzenkoch Christian Hotter, den die Eders von ihrer Kristallhütte am Berg ins Tal locken konnten. Auf den Teller kommen einheimische Kreationen und Köstlichkeiten aus aller Welt, immer frisch und passend zur hippen Zielgruppe auch viel Vegetarisch-Veganes. Traumhafte Aussicht auf die Zillertaler Berge gibt es on top dazu.

Zuhause in den Bergen im Nest

Im coolnest sind die Zimmer so gemütlich, dass sie einfach Nester heißen. Moderner Luxus und viel Platz gehen Hand in Hand. Auch die Nester sind sehr stylisch eingerichtet und laden zum Chillen mit Blick auf den Zillertaler Alpenhauptkamm ein. Besonders schön bei Sonnenschein sind der eigene Garten- oder Terrassenzugang. Eine perfekte Auszeit wartet im Wellnest- und Beautybereich auf die Gäste. Dort laden Panoramasaunen und Alpenkräuter-Dampfbad, Beauty Treatments und Massagen zum wohligen Nichtstun und anschließendem Erholen auf den übergroßen Daybeds ein. Wer mehr Action sucht, der powert sich im Fitnest aus oder besucht im Yoginest einen der täglichen Yoga- oder Pilates-Kurse. Für ein individuelles Work-Out steht der interaktive VAHA-Trainingsspiegel bereit.

Auch rund um das coolnest gibt es viel zu erleben, das Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für vielfältigste Outdoor-Aktivitäten im Sommer und im Winter in der atemberaubenden Bergwelt. Von Bergwanderungen, E-Mountainbike-Touren, Klettersteigen, Rafting, Paragliding und Canyoning, über Tagesausflüge zu verlassenen Bergseen und urigen Berghütten im Sommer, bis zu riesigen Skigebieten zum Snowboarden und Skifahren, aufregenden Rodelstrecken und romantischen Wanderungen im Winter, in den Zillertaler Alpen wird es so schnell nicht langweilig. Der coolnest Action Guide kennt die Hot Spots und stellt im Sommer ein abwechslungsreiches Programm von Sonnenaufgangswanderungen bis zu geführten E-Mountainbike-Touren zusammen. Ein Highlight im Winter sind die Schneeschuhwanderungen.

Anfang und Abschluss des perfekten Tages

Ein coolnest-Tag startet und endet im Lounge- und Foodbereich. Das vielseitige und gesunde Frühstücks-Büffet lässt keine Wünsche offen, das Coolnest-Team verwöhnt mit Eierspeisen, Pancakes oder hausgemachten Bowls aus der offenen Küche. Auch bei der Nachmittagsjause wird reichlich aufgetischt und das Buffet hat neben herzhaften und gesunden Snacks natürlich auch einige süße Verführungen zu bieten. Die Bar ist ganztags geöffnet und lädt mit ihrer Sonnenterasse, dem bunten Kaminzimmer, der stylischen Greenlounge und einem großen Workspace zum längeren Verweilen ein und dem einen oder anderen Chat mit Gästen und Team. Denn unter dem Motto „TOGETHER“ setzt man im coolnest auf gemeinsam erlebte Individualität, Persönlichkeit und Herzlichkeit.

Coole Nachhaltigkeit

Das coolnest setzt auf Nachhaltigkeit und e-Mobilität. Bereits die Hälfte der benötigten Energie wird aus Erdwärme und demnächst auch Photovoltaik gewonnen. Zudem verfolgen die coolnest-Macher eine Less-Waste-Strategie und setzen auf regionale und saisonale Produkte sowie Kräuter aus dem eigenen Kräutergarten. Im coolnest gehören e-Tankstellen selbstverständlich zum Konzept ebenso wie Services für Gäste, die autofrei anreisen oder ihr Auto vor Ort stehen lassen möchten, mit kostenlosem Shuttleservice zum Bahnhof, Bergbahnen und Ausflugszielen – natürlich mit einem Elektrofahrzeug.

Mastermind am Berg und im Tal

Hinter dem kreativen Hotelkonzept stecken Mastermind Stefan Eder und Organisationstalent Verena Eder. Bereits mit ihrem innovativen Hütten-Konzept auf der Kristallhütte sorgen sie für Furore. Mit dem im Winter 2021/2022 eröffneten coolnest setzen sie erneut einen Meilenstein. „Ich würde uns als designaffin bezeichnen, wir gehen immer mit offenen Augen durch die Welt und entdecken überall Besonderes“, berichtet Verena Eder.

Und Stefan Eder ergänzt: „Wir wollten ein neues Hotelkonzept zum Leben erwecken und etwas Frisches, Buntes, Farbenfrohes präsentieren. Weg vom klassischen Skigebietshotel, weg vom Tiroler Stil, der hier im Zillertal und in den Bergen überall verbreitet ist. Der Name coolnest setzt die Messlatte hoch und hat uns angespornt, mutig zu sein. Cool bedeutet für uns modern, urban, ja vielleicht sogar schrill und andersartig, das Nest steht für Geborgenheit, Gemütlichkeit und Wohlfühlen – aber auch für das Grundgefühl, gemeinsam einen neuen Zeitgeist zu erleben unter unserem Motto TOGETHER. Wir haben ein innovatives Hotelkonzept entwickelt, das begeistert und wo wir selbst auch jederzeit als Gäste einchecken würden“.

