Como Point Yamu: Blaues (Design-)Wunder erleben

Wer es den Zugvögeln gleichtun will und der Sonne hinterherfliegt, den sollte der Wind nach Thailand treiben, das endlich wieder für Reisende geöffnet ist. Ein Favorit für Design-Fans ist dabei das COMO Point Yamu auf der Insel Phuket. Während Stararchitekt Jean-Michel Gathy für die offene Architektur verantwortlich ist, hat Paola Navone eine Interior-Oase geschaffen, die nicht nur das Blau der Natur aufgreift, sondern auch eng an thailändische Traditionen und Handwerkskunst anknüpft.

Fernab des Massentourismus ist das Como Point Yamu eine Traumdestination auf Phuket. Das Luxusresort thront auf der Spitze des Cape Yamu und bietet einen atemberaubenden Blick auf die türkisblaue Andamanensee, die umliegenden Inseln sowie die berühmten Kreidefelsen von Phang Nga. Raumhohe Fenster und Erker lassen das Licht in die hellen Suiten einfallen und wer möchte, kann sich von den morgendlichen Sonnenstrahlen wecken lassen.

Die lichtdurchfluteten Räume bringen die Farbakzente zum Leuchten, denn die für Como Hotels and Resorts charakteristisch schlichten und doch luxuriösen Elemente hat die italienische Designerin Paola Navone geschickt mit der buddhistischen Kultur Thailands und dem farbenfrohen Einfluss Phukets vereint. So ist ein eklektischer, ganz eigener Stil entstanden, der Como Point Yamu zum Hideaway für Designfans macht.

Kleine Manufakturen haben ausgewählte Designstücke wie Vasen, Leuchter oder einzelne Möbelstücke angefertigt und auch Baumaterialien wie Holzfliesen oder geflochtenes Rattan wurden auf traditionelle Art und Weise hergestellt. Verschiedene Aquamarintöne in den Suiten greifen die spektakulären Nuancen der Andamanensee auf, die das Como Point Yamu umgibt.

Das Designjuwel ist nicht nur für Paare geeignet, sondern auch für die ganze Familie. In den Villen, die sich über mehrere Etagen ziehen, fühlen sich verschiedene Generationen wie zuhause. Doch auch die Umgebung hat viel zu bieten: Farbenprächtige Korallenriffe, Dschungel-Safaris, Wildwasser-Rafting und Phukets kulturelle Highlights laden zum Entdecken ein.

Und wer denkt, mehr Natur geht nicht, der irrt! Das Como Shambhala Retreat bezieht die Natur in das Spa-Erlebnis mit ein. Traditionelle thailändische Kräuter und Gewürze werden in alle Behandlungen integriert und die einzigartige Shambhala Cuisine unterstreicht das ganzheitliche Erlebnis, für das die COMO Shambhala Retreats so geschätzt werden.

Die luxuriösen Como Hotels and Resorts nehmen Gäste mit auf eine Reise, bei der die Zeit stillzustehen scheint. 1991 legte die singapurische Geschäftsfrau Christina Ong den Grundstein der Como Hotels and Resorts: Mit der Eröffnung des Como The Halkin verwirklichte sie ihre Vision eines boutiquen Designhotels in London. Heute umfasst die Hotelkette 15 Häuser, von denen keines dem anderen gleicht, die Como Philosophie wird aber in allen Häusern gelebt: luxuriöses, zeitloses Design, außergewöhnliche Erfahrungen, ganzheitliche Wellnessangebote, fein auf die jeweilige Landesküche abgestimmte Food-Konzepte und herzlicher Service, der dazu einlädt, zurückzukehren. Alle Como Hotels sind Oasen für jene, die zur Ruhe kommen und sich auf das Wesentliche besinnen möchten – sei es in einer pulsierenden Metropole wie London, Bangkok oder Perth oder mitten in der Natur auf Bali, den Turks- und Caicosinseln oder in der Toskana.

