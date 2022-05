Brigels: Sommerferien in Brigels

Gastgeber Reto Engler und das La Val Team freuen sich auf den Bergsommer in Brigels. Das drittbeste Wellnesshotel der Schweiz war im Winter fleissig und eröffnete eine neue Spa-Aussenwelt, welche die Gäste nun im Sommer zum Entspannen in der Sonne einlädt. Mit den drei neuen Jacuzzis wächst das Bergspa auf 680 Quadratmeter. Von den Aussenpools ist es dann nur noch ein kleiner Sprung in die Hängematte auf der Bergwiese – oder in die grosszügige Suite. Daneben hält der Bergsommer in Brigels weitere spannende Aktivitäten und Erlebnisse bereit.

Wandern und Biken im Bergdorf

Neben Zeit zum Entspannen stehen jede Menge Outdoor-Aktivitäten zur Auswahl. Viel Sonne, rote Backen und gute Luft gibt es im Bergdorf Brigels ganz ohne Rummel. Die Surselva ist ein echtes Paradies für Wander- und Bikerouten verschiedenster Art und Könnensstufen. Ob Wandern, Golfen, Biken oder Lama-Trekking – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer es lieber entspannt mag, kann sich mit einem kulinarischen Picknickkorb aus dem La Val ausstatten lassen und auf einer Entdeckungstour durchs Dorf die zahlreichen Grillstellen nutzen.

Regionale Betriebe laden ein

Internationale Küche und regionale Produkte werden in der Küche des La Val vereint. Am Frühstücksbuffet stehen zehn verschiedene Käsesorten aus der Dorfkäserei Cascharia zur Auswahl, frische Milch kommt von Brigelser Kühen sowie verschiedene Salsiz- und Fleischspezialitäten aus der Dorfmetzgerei Schmed. Alle Backwaren stammen aus der nicht weit entfernten Dorfbäckerei Gabriel.

Während ihrem Aufenthalt können die La Val Gäste dabei jederzeit auf die Spuren der regionalen Dorfbetriebe gehen und schauen, wo die Produkte im La Val herkommen und gemacht werden.

Alle, die sich nach einem Bergsommer im Bergdorf sehnen und dabei Erholung und Outdoor-Aktivitäten vereinen möchten, sind im La Val genau richtig.

Mehr Informationen unter www.laval.ch.

uwelehmann/ surpress