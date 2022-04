Intrepid legt die „Real Food Adventures“ neu auf

Der B Corp-zertifizierte Weltmarktführer für verantwortungsbewusstes Reisen hat die beliebten Touren dahingehend überarbeitet, dass in jeden Reiseverlauf rein pflanzlich basierte Gerichte aufgenommen wurden. Der Relaunch ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen von Intrepid, das eigene Programm verantwortungsvoll zu gestalten und Reisende zu ermutigen, einfache, aber wichtige Schritte in Richtung einer klimabewussten Zukunft zu unternehmen.

„Pflanzliche Ernährung ist eine große Chance, den Klimawandel abzumildern und sich an ihn anzupassen“, sagt Susanne Etti, Global Environmental Impact Manager bei Intrepid. „Pflanzliche Lebensmittel haben im Allgemeinen einen viel geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als tierische Lebensmittel. Da Intrepid stets innovative Wege verfolgt, um Nachhaltigkeit zu fördern, ist das Angebot einer leckeren Mahlzeit mit Obst, Gemüse, Nüssen und Samen aus der Region nur eine der vielen Möglichkeiten, in die Gesundheit unseres Planeten zu investieren“, fügte sie hinzu. Nach einer pandemiebedingten Unterbrechung umfasst das wieder eingeführte Angebot 21 Touren, darunter Klassiker wie Mexiko, Indien und Vietnam sowie neue Routen in Südkorea, auf dem Balkan, in Marokko und Israel & Palästina.

Einige Highlights der Real Food Adventures mit pflanzenbasierten Erlebnissen:

Südkorea Real Food Adventure (8 Tage ab 2.385 Euro)

Auf dieser Tour besuchen die Reisenden Südkoreas Slow-Food-Hauptstadt Jeonju, tauchen in Busan tief in die Welt der Meeresfrüchte ein und erleben das Labyrinth des Gwangang-Marktes in Seoul, bekannt aus der Netflix-Serie „Street Food“. Am vierten Tag lernen die Teilnehmenden bei einem Tempelaufenthalt in Gyeongju das klösterliche Leben kennen, einschließlich eines pflanzlich basierten Abendessens mit Gesangsmeditation und Kampfkunstunterricht.

Italien Real Food Adventure (8 Tage ab 2.180 Euro)

Den Geheimnissen der italienischen Küche geht man auf der Reise von Venedig nach Rom auf die Spur. Pizza und Pasta sind nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Vielfalt der italienischen Küche geht. Rein pflanzlich wird es am fünften Tag beim Abendessen in einem traditionellen toskanischen Bauernhaus in San Gimignano. Das Menü wird aus frisch geernteten Zutaten des Bauernhofs zubereitet und besteht aus hausgemachter Pasta, Salaten und Gemüse.

Israel & Palästina Real Food Adventure (9 Tage ab 2.535 Euro)

Diese Region ist nicht nur reich an Geschichte und Kultur, sondern verfügt auch über eine Gastro- und Weinszene, die ihresgleichen sucht. Eine kulinarische Odyssee an unvergesslichen Erlebnissen von Tel Aviv bis in die Negev Wüste. An Tag sechs wird es rein pflanzlich, wenn zum Lunch die „Hot Spots der legendären Hummus-Herstellung“ in der Altstadt von Jerusalem besucht werden.

Vietnam Real Food Adventure (12 Tage ab 1.715 Euro)

Auf dieser Tour schnippeln, schneiden und essen sich die Teilnehmenden durch die Vielfalt der vietnamesischen Küche. Zwischen Tempeln, kaiserlichen Zitadellen und den von Laternen beleuchteten Straßen in Hoi An locken kleine Essensstände mit lokalen Spezialitäten, während einen die bunte Vielfalt der exotischen Lebensmittel auf den pulsierenden Märkten in den Bann zieht. An Tag 5 genießt man nach der Fahrt mit dem Drachenboot eine rein pflanzliche buddhistische Mahlzeit in einer Pagode, gefolgt vom Besuch des königlichen Grabes von Kaiser Tu Duc.

Hintergrund Real Food Adventures:

Die Real Food Adventures von Intrepid wurden ursprünglich 2013 mit sechs Reisen ins Leben gerufen, um Genussmenschen ein kulinarisches Erlebnis zu bieten, das sich auf traditionelle Speisen und ihre Herkunft konzentriert. Um die Rolle, die Ernährung bei der Klimakrise spielt, hervorzuheben, wurden ab 2018 drei vegane Real-Food-Abenteuer in Indien, Italien und Thailand als individuelle Touren angeboten. 2022 hat Intrepid seinen Fokus darauf verlagert, mehr pflanzliche Mahlzeiten in alle Reiserouten einzubauen. Auf den Touren werden weiterhin auch traditionelle Fleisch- und Fischgerichte serviert, jedoch wurden die Reisen so konzipiert, dass sie aufzeigen, wie Ausgewogenheit und ein maßvoller Umgang mit Lebensmitteln zu einem klimafreundlicheren Lebensstil beitragen können.

Weitere Informationen über die kulinarischen Touren von Intrepid Travel unter www.intrepidtravel.de/reisethemen/food

uwelehmann/ surpress