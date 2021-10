Romantik Hotels: Olá Lisboa!

Die „Heritage Hotels“ in Lissabon werden von portugiesischen Familien seit Generationen selbst geführt. Besonders zentral und mit faszinierender Historie sind die fünf neuen Romantik Hotels in Lissabon ideal für einen abwechslungsreichen Städtetrip in den belebten Stadtvierteln Baixa, Alfama und Belém. Olá Lisboa!

Haus mit Geschichte: As Janelas Verdes

Direkt neben dem Nationalen Kunstmuseum befindet sich in einem kleinen Palast aus dem 18. Jahrhundert das Romantik Boutique Hotel As Janelas Verdes voller Tradition. Einst von Damen und Kavalieren bewohnt, erhalten zahlreiche Kunstobjekte, Bücher und Familienfotografien den ursprünglichen Charme des Hauses. Es wird gemunkelt, dass dieses Haus Inspiration war für das literarische Werk «Die Maias» von Eça de Queiróz, der hier angeblich selbst lebte.

Art-Deco-Hotel mit Charme: Hotel Britania

Das Romantik Hotel Britania stammt aus den 1940er Jahren und wurde von dem berühmten portugiesischen Architekten der Moderne, Cassiano Branco, entworfen. Es ist das einzige Hotel aus dieser Zeit, das noch intakt erhalten ist. Das ursprüngliche Art-Déco-Ambiente wurde restauriert und das Hotel steht heute unter Denkmalschutz.

Burgerlebnis mit Pfauen: Hotel Solar do Castelo

Innerhalb der Mauern der Burgruine Sao Jorge liegt im Herzen Alfamas das Romantik Hotel Solar do Castelo. Im kleinen Palast aus dem 18. Jahrhundert und dem wunderschönen Innenhof ist die Farbe blau vorherrschend: Hier werden Gäste bereits morgens von prächtigen Pfauen begrüßt.

Tradition trifft Moderne: Hotel Avenida Liberdade

Um möglichst viele originale Elemente bei der Renovierung beizubehalten und den historischen Charme des Hotels zu bewahren, wurden zahlreiche Objekte im Haus aufwendig restauriert. Mit der Gestaltung wurde Miguel Câncio Martins betraut – ein portugiesischer Architekt, der für seine Arbeit an der Buddha Bar in Paris, dem Strictly Hush in London und dem Man Ray in New York bekannt ist.

Wie bei Freunden: Lisboa Plaza

Das Lisboa Plaza Hotel wurde Anfang der 1950er Jahre eröffnet und befindet sich noch immer im Besitz derselben Familie. Es spiegelt den Charakter Lissabons und eine ungezwungene Atmosphäre wider, die einem das Gefühl gibt, bei Freunden in Lissabon zu sein – und das mitten im historischen Zentrum von Lissabon.

Über die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in sieben Ländern Europas – vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu den Luxushotels von „Pearls by Romantik“. Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heißen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien und Slowenien willkommen. Über Partnerschaften mit Les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien, der Gondwana Collection in Namibia und den Heritage Hotels in Portugal, bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Die schlagkräftige Vertriebs- und Marketingkooperation präsentiert seit fast 50 Jahren die Vielfalt individueller Gastfreundschaft. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach der starken Marke.

