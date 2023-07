Blue Palace: eine magische Reise zu den schönsten Ecken Kretas

Sonnenbrille auf, Motor an und Fenster runter! Diesen Sommer erleben Gäste des Luxusresorts Blue Palace auf Kreta ein einzigartiges Erlebnis: die neue Classic Car Village Tour. Mit einem alten Mercedes oder Cadillac wandern nicht nur Oldtimer Liebhaber auf den Spuren vergangener Zeiten und versetzen sich in die Ära klassischer Filme und des Glamours zurück, sondern entdecken auch die ursprüngliche, traditionelle Schönheit der griechischen Insel. Weitere Informationen unter www.bluepalaceresort.gr .

Das „wahre“ Kreta beginnt, wie die Kreter selbst sagen, im Hinterland. Kleine Dörfer, Menschen, Marktplätze und Traditionen – erst wenn man sich ein Stück von der Küste entfernt, kann man die Schönheit und die Geschichte der Insel wirklich entdecken. Gäste des Blue Palace lernen die Insel diesen Sommer stilecht und in Oldtimern kennen: Die Reise beginnt am historischen Areti Kloster, einem Bau aus dem 16. Jahrhundert, der einst zu den bedeutendsten Klöstern auf Kreta gehörte.

Ein traditionelles kretisches Mittagessen genießen Oldtimer Liebhaber in der Stadt Platanos, die ihren Namen dem großen Platanen Baum verdankt, der seit vielen Jahrhunderten die Mitte des Dorfplatzes schmückt. Traditionsgebunden und typisch kretisch genießen Urlauber hier in einer der vielen Tavernen regionale Spezialitäten.

Für einen Kaffee am Nachmittag geht es weiter nach Kastelli, einem kleinen Dorf mit zwei Namen und wenigen tausend Einwohnern der weitgehend unberührt geblieben ist und seinen kretischen Charakter und ursprünglichen Charme bewahrt hat. Über Neapoli, einem malerischen Dorf voll beeindruckender Architektur, das für seine beliebten Käseprodukte bekannt ist, treten Gäste langsam die Rückreise an. Letzter Halt ist die charmante Küstenstadt Agios Nikolaos: Ein Ort voller Legenden und mit einem eigenen See, in dem einst die Göttinnen Athena und Artemis im Mondlicht gebadet haben sollen. Hier können Griechenland Fans die Tour entspannt ausklingen lassen und mit der untergehenden Sonne im Rückspiegel zum Blue Palace zurückkehren.

Zurück im Hotel geht es genauso traditionell kulinarisch weiter: Den perfekten Rahmen, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen und über die Erlebnisse und Eindrücke des Tages zu sprechen bietet das Gourmetrestaurant Anthós. Unter freiem Himmel und direkt neben dem hoteleigenen, biologischen Gemüsegarten serviert Chefkoch Athinagoras Kostakos unglaublich raffinierte griechische Küche. Die Philosophie im Anthós folgt dem griechischen Credo, dass Speisen zum Teilen da sind: alle dürfen von allem probieren, kosten und genießen.

Infos: www.bluepalaceresort.gr

uwelehmann/ surpress