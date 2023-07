Bio-Rosé aus Ibiza

Seit über 20 Jahren ist Ibiza für Dieter Meier („Yello“) und seine Familie ein Ort der Inspiration. Begeistert von der Natur und den Eigenheiten der Insel entstand 2015 die Idee, die Schönheit dieses Ortes in Weinen festzuhalten. Mittlerweile betreibt die Familie im Norden der Insel das Weingut Ojo de Ibiza.

Mit dem 2022er Jahrgang präsentiert Familie Meier nun einen Wein, der nicht besser zum ibizenkischen Boho-Lifestyle passen könnte: den Ojo de Ibiza Rosé. Neben dem Rosé besteht die Kollektion aus drei weiteren Weinen: dem Premium-Rotwein Terrazas del Norte, der Rotwein-Cuvée Tierra Sur sowie dem Weißwein Blanco.

„Unsere Ojo de Ibiza Weine zeigen die Einzigartigkeit der hiesigen Terroirs in all ihren Facetten – sie sind für uns eine Hommage an das Meer, die Erde, den Wind und die Sonne“, sagt Eleonore Meier. Die Tochter des Musikers übernimmt im Weingeschäft der Familie in Argentinien und Spanien zunehmend mehr Verantwortung.

Ojo de Ibiza Rosé 2022

Die Monastrell Trauben für den Rosé wachsen im Sant Mateu-Tal auf einem der ältesten Weinberge der Insel. Durch die kühlen Nächte, die heißen Tage und die kräftigen Fallwinde ist der Norden Ibizas prädestiniert für den Weinbau. „Für unseren Rosé wählen wir ganz bewusst einen relativ frühen Erntezeitpunkt, weil wir Wert auf frische Aromen und einen niedrigen Alkoholgehalt legen“, sagt Eleonore Meier. „Ziel ist es, die Trauben vor der starken Sommersonne Ibizas zu schützen. Durch ein intelligentes Laubdach-Management gelingt es uns, die Trauben an den am stärksten exponierten Seiten der Pflanze zu beschatten.“

Die Trauben werden Anfang August sehr früh am Morgen geerntet und in Kühlkammern aufbewahrt, um ihre Frische zu bewahren. Bei der Weinbereitung ist es Familie Meier wichtig, die Feinheit der Aromen und die Zartheit der Farbe zu erhalten. Dafür werden die ganzen Beeren direkt gepresst, was für die Qualität und den Charakter dieses Weins unerlässlich ist. Der Saft wird schließlich kalt vergoren und schonend vinifiziert.

„Das Ergebnis ist ein klassischer Rosé mit viel Spannung, der korallenrosa in der Sonne funkelt. Er besticht durch frisch Aromen von Zitrusfrüchten und Erdbeeren. Das Highlight für mich ist das salzige Finish. Der Wein passt dadurch wunderbar zu Krustentieren und fangfrischem Fisch“, sagt Eleonore Meier.

Familie Meier bewirtschaftet im Norden Ibizas insgesamt 14 Hektar Weinberge. Zum einen im Sant Mateu-Tal – hier befindet sich auch die Bodega des Weinguts. Zum anderen die Terrazas del Norte in Vi de la Terra, eine wunderschön angelegte, historische Terrassenlage, von der aus man einen 180° Blick über das Mittelmeer hat.

Geringe Niederschläge, kühle Winde und karge Böden kennzeichnen das hiesige Terroir. Ibiza bietet damit ähnliche Bedingungen wie Mendoza, ein Ort am Fuße der argentinischen Anden, wo Familie Meier seit über 25 Jahren herausragende Bio-Weine (Puro, Malo, Ojo de Agua, Ojo Negro) herstellt. Aus der Verbindung dieses Know-hows mit der typisch ibizenkischen Terrassenagrikultur entstand Ojo de Ibiza.

uwelehmann/ surpress