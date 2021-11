Bike Shed und Royal Enfield Mode-Kooperation

Die Kultur Ost-Londons war die Inspiration für diese kreative Zusammenarbeit. Denn sie ist ein Schmelztiegel der britischen und indischen Kulturen, der Heimat von Bike Shed und der Summe der eigenen britisch-indischen Kultur von Royal Enfield.

Die Zusammenarbeit war von Beginn an eine perfekte Kombination beider Marken. Der Markenslogan von Royal Enfield „Britische Wurzeln, indische Seele“ verkörpert die vielschichtige Atmosphäre von Ost-London – Heimat des ursprünglichen Standorts von Bike Shed und nur einen Steinwurf entfernt von der kultigen Brick Lane, wo eine bunte Mischung von Menschen, Orten und Geschichte so lebendig zelebriert wird.

Der Arbeitstitel „East London“, der als Inspiration für dieses kreative Gemeinschaftsprojekt diente, entwickelte sich innerhalb und außerhalb zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für diese Zusammenarbeit. Bei den ersten Designstudien übernahm Bike Shed die kreative Federführung, wobei sich das Unternehmen von der Kunst und dem Stil des Londoner Ostviertels in Form von Plakaten und Schablonentypografie inspirieren ließ, bevor es seine Aufmerksamkeit auf die Royal Enfield Motorräder selbst lenkte.

Das Bike Shed Team hat sich mit dem Interceptor 650 Custom-Bike aus der 2020er Kollaboration von Dutch und Royal Enfield befasst. Das Motorrad wurde für das urbane Leben gebaut und vom trendigen Umfeld des Bike Shed im Londoner Osten inspiriert. Die Inspiration für das Modedesign stammt vom Bike selbst, insbesondere von den markanten Konturen des Motorrads insgesamt, sowohl vom Seiten- als auch Frontprofil sowie dem Kontur- und Rasterlayout des Nummernschilds. Diese zentralen Gestaltungselemente als kreativer Ausdruck für „East London“ spiegeln eine Zusammenarbeit wider, die mit einer Ost-Londoner Maschine begann und sich zu Ost-Londoner Bekleidung weiterentwickelte.

Das Ergebnis ist eine vielseitige, äußerst bequeme Kollektion für Männer und Frauen, die neun verschiedene Kleidungsstücke umfasst, darunter lang- und kurzärmelige T-Shirts, eine Bomberjacke, diverse Mützen und eine Umhängetasche.

Das Thema „East London“ wird in einer speziellen Marketingkampagne aufgegriffen, deren Inhalte den vielschichtigen und kreativen Charakter der Region widerspiegeln. Dutch van Someren, Inhaber von The Bike Shed erklärt: „Die Zusammenarbeit mit Royal Enfield im Rahmen dieses gemeinsamen kreativen Projekts hat uns begeistert. Enfield ist ein ganz natürlicher Partner, denn unser einzigartiger Standort im Londoner Osten zelebriert das Zusammentreffen verschiedener pulsierender und farbenfroher Welten, die Herz und Seele der Marke Royal Enfield ausmachen. Wir hatten bereits 2020 an meinem Custom-Bike zusammengearbeitet, und so fühlt sich diese jüngste Kollaboration wie eine natürliche Ausweitung dieser Zusammenarbeit an.“

Arun Gopal, Head of Business Markets EMEA bei Royal Enfield betont: „Wir sind sehr zufrieden mit der Kollektion, die aus unserer Zusammenarbeit mit The Bike Shed hervorgegangen ist. Wir sind davon überzeugt, dass sie sowohl unsere starke interkulturelle Identität einfängt und ehrt, als auch eine Kollektion hervorgebracht hat, die sehr bequem zu tragen ist und nicht nur Motorradfahrer, sondern jeden anspricht, der sich der Motorradwelt verbunden fühlt. Die Möglichkeit, neue Kunden mit einem echten Lifestyle-Angebot anzusprechen und sie zu inspirieren, sich der vielfältigen und inklusiven Gemeinschaft anzuschließen, die die Welt des Motorradsports verkörpert, ist sehr wichtig für uns als Marke.“

Die Kollektion wird ab sofort in den Bike Shed Stores vor Ort und online sowie bei ausgewählten Royal Enfield Händlern sowie online erhältlich sein.

Infos: www.royalenfield.com/de, bikeshedmoto.com

uwelehmann/ surpress