Biathlon WM Antholz: „Auch ein Großereignis für den Tourismus“

„Durch die WM sind im Tal kaum noch freie Zimmer zu bekommen. Die Veranstaltung ist nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus touristischer Sicht ein Großereignis“, heißt es bei „Booking Südtirol“, der Buchungsplattform des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV). Sie fiebert der WM als offizieller Partner des Events und Hauptsponsor von Spitzenbiathlet Dominik Windisch ganz besonders entgegen.

Selbst in „gewöhnlichen“ Weltcup-Jahren locken die Biathlon-Bewerbe viele Besucher nach Antholz. In diesem Jahr ist das Interesse noch größer. Der Grund dafür ist die IBU Biathlon WM vom 12. bis zum 23. Februar. Es ist das Sportevent des Jahres in Südtirol, alle sind im WM-Fieber. Rund 165.000 Zuschauer werden vor Ort erwartet, dazu kommen knapp 120 Millionen, die die Wettkämpfe zuhause vor dem Fernseher mitverfolgen werden. Neben dem sportlichen Mehrwert erzielt die WM auch einen gesellschaftlichen und touristischen Nutzen. „Die Nachfrage nach freien Zimmern war in diesem Jahr besonders hoch“, weiß Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes Südtirol.

Der Verband betreibt auch das Buchungsportal „Booking Südtirol“ als Alternative zu den globalen Buchungskonzernen. „Nicht nur Hotels und Unterkünfte im Tal, sondern weit darüber hinaus sind sehr gut gebucht und freuen sich auf die vielen Fans, die eigens für die WM in Antholz anreisen werden. Und zwar hauptsächlich aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien“, sagt Pinzger. „Das sind zugleich die Hauptmärkte für den Tourismus in Südtirol und ´Booking Südtirol´. Die Partnerschaft mit den Veranstaltern in Antholz lag vor diesem Hintergrund nahe. Wir erachten die WM als ideale Möglichkeit, um das Buchungsportal einer großen und grundsätzlich südtirolaffinen Zielgruppe vorzustellen“, so Pinzger.

Starker Partner in der Loipe

Booking Südtirol“ und der HGV fördern den Biathlon-Sport nicht nur durch die Partnerschaft im Zuge der WM. Darüber hinaus ist das Buchungsportal Hauptsponsor von Dominik Windisch, den amtierenden Weltmeister im Massenstart. Im Vorjahr gingen das Portal und der Sportler eine 4-jährige Partnerschaft ein. „Es ist mir sehr wichtig, dass ich mich mit der Marke, die ich bei offiziellen Veranstaltungen nach außen trage, voll und ganz identifizieren kann. Bei ´Booking Südtirol´ ist das der Fall“, so Windisch. Was seine Erwartungen an die WM angeht, zeigt er sich vorsichtig optimistisch: „Mein Ziel ist, das Rennen so zu bestreiten, dass ich mir danach nichts vorwerfen kann und alles abzurufen, wofür ich in den vergangenen Monaten hart trainiert habe. Darüber hinaus habe ich einen großen Wunsch, und zwar das ganze Event in vollen Zügen zu genießen und viele schöne Erinnerungen zu sammeln“, so der Antholzer.

Los geht´s am 12. Februar um 20 Uhr mit der Eröffnungsfeier in Antholz-Mittertal, tags darauf findet der erste WM-Bewerb, die Mixed Staffel, statt.

Infos: www.bookingsuedtirol.com

uwelehmann/surpress