10 Mal neu bei Design Hotels™

Cretan Malia Park ist ein entspannter Ort der Zusammenkunft, an dem sich müheloser Stil und eine gut umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie nahtlos vereinen. Mit einem umfangreichen Programm umweltfreundlicher Initiativen verbindet das Hotel verantwortungsbewusstes Wohnen mit „Boutiquehotel“-artiger Gastfreundschaft. Aufs europäische Festland: rund 600 Meter über dem Meeresspiegel bieten die Arua Private Spa Villas nahe Meran pure Ruhe in einer Welt von maßgeschneidertem Luxus und atemberaubender Aussicht. Das Südtiroler Hotel, bestehend aus sechs neu gebauten Villen und mit Molteni & C | Dada ausgestattet, besticht durch Panoramablick, Saunen und eigenen Pools für den ultimativen Luxus in den Bergen. In anderen Bergen, aber auf ähnlicher Höhe, liegt L’Ovella Negra Mountain Lodge in Andorra. Sie bietet dank einer Fülle von patiniertem Holz, gemütlichen Kaminen und rustikalen Paletten ein zurückhaltendes Design und ermöglicht so dem Alltag zu entfliehen. Die Lodge ist ein ganzjähriger Rückzugsort in einem der verborgensten Täler Europas und bietet eine Reihe von Aktivitäten für jede Jahreszeit, darunter künstlerische Darbietungen, Wandern und Angeln. Das Casa de São Lourenço in der atemberaubenden Serra da Estrela in Portugal rundet die neuen Mitglieder in Europa ab. Der Blick auf die himmelerklimmenden Berge eines einzigartigen Naturparks ergänzt das ikonische und zeitgenössische portugiesische Design, während die frisch renovierten 17 Zimmer und vier Suiten zu gleichen Teilen modern und intim sind.

Auch weiter westlich warten viele neue Mitglieder. Andenia befindet sich im Heiligen Tal von Peru und ist ein unvergleichlicher Rückzugsort in der üppigen, umliegenden Natur. Es ist ein idealer Ausgangsort zum Erkunden der nahe gelegenen Inka-Ruinen. Private Terrassen und eine Fülle an erdigen Materialien sowie ein Wabi-Sabi-Designkonzept sorgen dafür, dass jeder Aufenthalt in der Schönheit des Ortes vollkommen verwurzelt ist. Das mexikanische Hotel Escondido Oaxaca zeigt einen ähnlichen Charakter und erstrahlt im Glanz seiner zentralen Lage in einem UNESCO-Weltkulturerbe. Das Hotel ist eine kühne Hommage an die brutalistische Architektur und bietet 12 Zimmer in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert sowie einem neu erbauten Turm – beide Teile zeichnen sich durch Authentizität und zeitgemäßen Charme aus. Weiter nördlich liegt in North Adams das Tourists: ein Anwesen, inspiriert durch ein Motor-Lodge Ranchhaus von 1962 und ein Bauernhaus von 1813. Hier rahmen Holzstrukturen – mit Naturholz und Metall verkleidet – stilvoll 48 Zimmer und eine Reihe von öffentlichen Räumen ein, in denen Pop-up-Konzerte stattfinden, Cocktails gemixt und aus einem Roadhouse-Menü gekocht wird.

Das Seaside Finolhu Maldives lädt im kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans zum Verweilen ein – das wahr gewordene, atemberaubende tropische Paradies mit 125 Villen, das sich über vier maledivische Inseln erstreckt. Das Resort stellt das Thema Umwelt mit einer eigenen Meeresbiologen in den Vordergrund, um sicherzustellen, dass die ursprüngliche Flora und Fauna in ihrer vollen Pracht erhalten bleibt.

Schlussendlich nach Asien. Genauer gesagt nach Japan und zu zwei Design Hotels, die für minimalistisches Zen stehen. Das erste ist das Setouchi Resort Aonagi, ein Hotel in Matsuyama, das vom mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architekten Tadao Ando entworfen wurde. Als Harmonie von Andos unverkennbarer Verwendung konkreter, dramatischer Proportionen und einer atemberaubenden Kunstsammlung, ist das Anwesen mit seinen sieben Suiten ein „lebendiges Meisterwerk“. Exklusiv, privat und traditionell gibt sich Hakone Retreat före & villa 1/f im Fuji-Hakone-izu-Nationalpark, zwei Stunden südwestlich von Tokio. Es bietet seinen Gästen uneingeschränkten Zugang zur unmittelbaren Natur. Ein Teil des minimalistisch und modern gestalteten Hotels wurde ursprünglich als Haus vom renommierten Architekten Tokichiro Fujita 1915 entworfen.

Infos Design Hotels: designhotels.com

uwelehmann/surpress