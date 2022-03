Balearen in all ihren Farben erleben

Jeder Einheimische wird es bestätigen: Der Frühling ist die schönste Jahreszeit auf den Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Die Tage werden länger, die Temperaturen wärmer und die Natur zeigt sich in ihrer vollen Pracht. Wer noch auf der Suche nach Inspirationen für die Feiertage rund um Ostern ist, findet hier gute Gründe, warum der Frühling die beste Saison für die Balearen ist

Die Inseln wie ein Einheimischer erleben

Abseits vom Trubel und Touristenrummel: Wer die Balearen in ihrer ursprünglichsten Form erleben möchte, sollte im Frühling dorthin reisen. Ohne den Ansturm der Hochsaison-Gäste können Reisende nun die Schönheit der spanischen Inselgruppe wie die Bewohner vor Ort genießen. Die Vorteile liegen auf der Hand, etwa das Wegfallen langer Wartezeiten vor berühmten Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale von Palma de Mallorca. Die schönsten weißen Sandstrände und Buchten können in ihrer nahezu unberührten Form erlebt werden. Auch die Städte sind weniger belebt und laden zum entspannten Flanieren ein.

Saisonbeginn für die beliebtesten Restaurants

Von lässigen Chiringuitos bis hin zu exklusiven Restaurants: Die Balearischen Inseln bieten eine Vielfalt an kulinarischen Erlebnissen für jeden Bedarf und Geschmack. In der Hochsaison ist es jedoch fast unmöglich, in den beliebten Restaurants einen Tisch zu ergattern, ohne lange im Voraus zu reservieren. Damit geht die ungezwungene Spontaneität der Spanier im Urlaub verloren. Was viele Touristen jedoch nicht wissen, ist, dass etliche einschlägige Restaurants bereits im April ihre Pforten nach der Winterpause wiedereröffnen. Frühlings-Urlauber haben also die Möglichkeit, ganz entspannt die begehrtesten Restaurants der Inseln zu erkundigen, etwa den Sea Club des Luxushotels Cap Rocat auf Mallorca.

Erholung unter der warmen Mittelmeersonne

Die pure Schönheit der Natur in Verbindung mit besonderer Ruhe, wie sie nur eine Insel bieten kann, machen die Balearen zu einem idealen Ort für eine Auszeit vom Alltag. Unter der warmen Mittelmeersonne können sich Urlauber von den langen Wintermonaten erholen. Für eine ganzheitliche Auszeit mit Fokus auf die innere Mitte sorgt das GECKO Hotel & Beach Club auf Formentera. Im Frühling bietet das Hotel am Playa Migjorn eine Reihe an Yoga-Retreats an, die von den renommiertesten Lehrern aus aller Welt mit Blick auf kristallklares, türkises Meerwasser geleitet werden.

Auch auf der größten Insel der Gruppe erwartet Urlauber eine Oase der Ruhe, in denen sie völlig abschalten können. Das ikonische Spa des Luxushotels Cap Rocat kombiniert traditionelle Hammam-Zeremonien mit den neuesten Behandlungen. Für tiefe und anhaltende Entspannung sorgt eine „Swaywaver“-Liege, auf der sich die Behandelten schwerelos im dreidimensionalen Raum bewegen können.

Natur in ihrer ganzen Pracht

Türkisfarbendes Wasser, saftig grüne Weinberge und Wälder, pastellfarbene Blumenfelder: Es gibt keine schönere Zeit, die mediterrane Naturlandschaft zu entdecken, als im Frühling. Jetzt stehen die Inseln in voller Blüte und können wunderbar zu Fuß, auf zwei Rädern oder hoch zu Ross erkundet werden. Besonders schön ist es zu dieser Jahreszeit auf der weniger bekannten Schwesterninsel Menorca, deren Natur größtenteils noch völlig ursprünglich wirkt. Perfekt gelegen für die Erkundung der einzigartigen Landschaft ist das Luxus-Boutique-Hotel Torralbenc. Ein Highlight für all diejenigen, die die Insel motorisiert und zugleich möglichst abenteuerlich entdecken möchten: Das Hotel bietet ab dieser Saison geführte Jeeptouren fernab der ausgetretenen Pfade an. Abgerundet wird das Erlebnis mit einem Picknick-Dinner unter dem menorquinischen Sonnenuntergang.

wilde/ uwelehmann/ surpress