Auszeit am Strand von Anna Maria Island

Anna Maria Island ist rund elf Kilometer lang und drei Kilometer breit, die weißen Strände und das türkisblaue Meer sind überall zum Greifen nah und verbreiten ein federleichtes Lebensgefühl. Die malerische Insel im Golf von Mexiko hat für alle, die einmal richtig die Seele baumeln lassen möchten, einiges zu bieten.

In den frühen Morgenstunden, wenn die Insel noch schläft, lohnt ein Spaziergang am weißen Sandstrand. Sandpiper laufen eifrig auf und ab, zu hören ist nur das Rauschen der Wellen, vereinzelt sieht man Angler, die ihr Glück in den Morgenstunden versuchen. Schnell wird klar, dass es sich hier um einen ganz besonderen Ort handelt.

Vom Bean Point im Norden bis zum Coquina Beach im Süden ist die komplette Westseite frei zugänglich. Für einen entspannten Tag am Strand sorgt das Team von Beach Suites AMI. Der Luxus-Strand-Concierge organisiert, was das Herz begehrt – von Liegen, Sonnenstühlen und Cabanas über Schirme, Kissen und Strandtücher bis hin zu gekühlten Getränken, Snacks und Strandspielen. Wem das noch nicht Entspannung genug ist, der bucht eine Behandlung in einem der Insel-Spas, wie dem Searenity Spa in der Bridge Street. Diese kann man auf Anfrage auch direkt an den Strand verlegen, eine sanfte Meeresbrise inklusive.

Wie der Tag begann, so soll er auch ausklingen: mit den Füßen im Sand und Blick auf den Golf von Mexiko. Den prächtigen Sonnenuntergang genießt man am besten in einem der lässigen Strandlokale bei einem Sundowner und frischen Meeresfrüchten.

Über die Region

Bradenton Gulf Islands, die Region Bradenton, Anna Maria Island und Longboat Key, liegt an der Westküste Floridas zwischen Saint Petersburg und Sarasota. Die sonnenverwöhnte Region grenzt im Norden an Tampa Bay und im Westen an den Golf von Mexiko. Die Region steht für Authentizität, Natürlichkeit und ein Maximum an Privatsphäre.

