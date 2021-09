Augsburg: Endspurt für das neue Leonardo

Es ist gleichzeitig das erste Haus der Leonardo Hotels Central Europe in der Fuggerstadt, das unter der Marke „Leonardo“ betrieben wird. Mit dem Credo „einfach sympathisch“ steht sie für Individualität, Lebendigkeit und ein frisches Interieur mit Lokalflair.

Rund 40 Mitarbeiter*innen, die überwiegend aus Augsburg kommen, werden den neuen Operations Manager Fabian Falzboden tatkräftig unterstützen. Inzwischen sind alle Etagen des Hotels, bestehend aus einem Haupt- und einem Turmgebäude, fertiggestellt. Der letzte Feinschliff gebührt der 165 Quadratmeter großen Dachterrasse, die einen grandiosen Blick über die Fuggerstadt bietet und exklusiv Veranstaltungsgästen vorbehalten ist.

Auf sieben Etagen stehen somit 235 Zimmer und Suiten, acht smart vernetzte Veranstaltungsräume inklusive Conference Hall für bis zu 300 Personen, eine auch für Externe zugängliche Co-Working Station, Restaurant mit Bar, Fitnessraum und Fahrradverleih sowie E-Tankstellen und eine begrünte Innenhof-Terrasse in den Startlöchern.

In Augsburg wird das Haus mit seinem für Leonardo Hotels typischen speziellen Open-Lobby-Design punkten, das Rezeption, Restaurant, Bar und Co-Working Station fließend miteinander verbindet und für großzügigen Wohlfühl-Charakter sorgt – aber auch mit seinem örtlichen Bezug, der die Stadt überall im Haus in ausgewählten Accessoires, Bildern, Fototapeten und Lichtelementen widerspiegelt.

Im Restaurant heißt es eintauchen in die Welt der östlichen Mittelmeer-Aromen, bekannt unter dem Food-Trend Levante: kleine, frische und gesunde Appetizer lecker kombiniert mit Kichererbsen, Kardamom und Co. werden nach dem Prinzip „Sharing is caring“ serviert und stehen auch für MICE-Gruppen im Angebot, so wie weitere „Food for the Brain & Food for the Soul“-Speisen in den Kaffeepausen, ergänzt mit hausgemachten Eistees, Smoothies, Limonaden, Milchshakes und vielem mehr.

Das neue Leonardo Augsburg ist das erste Haus der Leonardo Hotels Central Europe in der Fuggerstadt und ergänzt das Portfolio der Hotelgruppe auf insgesamt 14 Häuser in Bayern, die komplett über 2.500 Zimmer, 40 Tagungsräume und 420 Mitarbeiter verfügen. Der Projektentwickler ist Hubert Haupt Immobilien, mit dem die Leonardo Hotels bereits das Leonardo Royal Nürnberg im Tafelhofpalais im Juni 2021 erfolgreich eröffnet hatten.

Infos: www.leonardo-hotels.de/leonardo-augsburg

uwelehmann/ surpress