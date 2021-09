Atlantic Hotel Münster eröffnet

Das quirlige Stadthotel in bester Lage punktet besonders bei Gästen, denen eine enge, lokale Verbundenheit zu Stadt und Umgebung wichtig ist. Im Restaurant „Atlantic Grillroom“, in der Deli Lounge und in der „Atlantic Skybar“ begegnen sich Menschen aus Münster und aller Welt – so entsteht eine ganz eigene Atmosphäre, die unverwechselbar den Charakter der Universitätsstadt spiegelt: jung, aufgeschlossen, qualitätsbewusst. Die Architektur unterstützt dieses lokale Lebensgefühl. Das Hotel wirkt in die Stadt hinein und umgekehrt. Über die Glasfassade im Erdgeschoss fließt die grüne Promenade sinnbildlich in das Hotel hinein.