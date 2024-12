Anantara Palais Hansen Vienna: Neue Bar-Ikone Theos’s

In einem prachtvollen Neo-Renaissance-Palast von 1873, entworfen vom gleichnamigen Architekten Theophil Hansen, spiegelt die Lounge & Bar die Vielseitigkeit der österreichischen Hauptstadt wider. Tagsüber als elegantes Café und abends als trendige Bar, bietet Theos’s eine perfekte Symbiose aus renommierter Kaffeehauskultur und innovativer Cocktailkunst. So werden Wiener Melange, hausgemachtes Gebäck und klassische Mehlspeisen wie frisch zubereiteter Apfelstrudel nostalgischen Servierwagen präsentiert.

Abends verwandelt sich Theos’s in eine angesagte Bar, die mit ausgewählten Signature-Cocktails beeindruckt. Das Mixologen-Team kombiniert abwechslungsreiche Zutaten mit innovativen Geschmackserlebnissen, wobei Nachhaltigkeit im Fokus steht: Selbsthergestellte Sirupe und Säfte sorgen für einzigartige Aromen. Zu den Highlights gehört der „Crown Jewel“-Champagner-Cocktail, der mit seinem „Cape“ aus goldbestäubter Zuckerwatte von der Opulenz der Säle des Palais Hansen inspiriert ist und die Pracht des Palais Hansen widerspiegelt. Sowie der erfrischende „Symphony“-Drink, eine Hommage an den ebenfalls von Hansen entworfenen Wiener Musikverein. THEO’S Lounge & Bar ist täglich von 8:00 bis 24:00 Uhr geöffnet, der Afternoon Tea wird von 12:00 bis 17:00 Uhr serviert.

„Theos’s Lounge & Bar respektiert das Andenken und die Handwerkskunst von Theophil Hansen. So wie Architekten Baumaterialien meistern, kombiniert das Team Zutaten, um eine perfekte Struktur in den Cocktails zu schaffen, die Emotionen weckt und einige der ikonischsten Gebäude der Stadt ehrt“, erklärt Marcello Zonca, Director of Food & Beverage im Anantara Palais Hansen Vienna Hotel.

Während Hansens Visionen in der Ringstraße weiterleben, wird das erste Anantara-Hotel in Österreich derzeit bei laufendem Betrieb umfassend renoviert. Neben Theos’s Bar sind bereits die Rezeption und die erste Etage fertiggestellt, der Rest folgt im Frühling 2025. Insgesamt 152 elegante Zimmer und Suiten, ein preisgekröntes Spa und exzellente kulinarische Erlebnisse im Sternerestaurant EDVARD machen das Hotel zu einem Aushängeschild für Wiens Hotellerie.

