Alma Resort: Phở zum Frühstück – mehr als ein Kochkurs!

Hier erhält eine einfache Schüssel Phở eine neue Bedeutung! Die vielfältige vietnamesische Küche und ihre berühmte Phở-Nudelsuppe sind auf der ganzen Welt beliebt. Im Alma Resort an der Südküste Vietnams gehen Gäste ab sofort auf eine kulinarische Reise, tauchen in jahrhundertealte Traditionen ein und erleben vietnamesische Gastfreundschaft hautnah.

Die Reise durch Kultur und Küche ermöglicht einzigartige Einblicke in die Lebensweise der Einheimischen und in Vietnams Kultur, die nicht zuletzt stark von der traditionellen Kulinarik geprägt ist und führt unter professioneller Anleitung in die Geheimnisse der vietnamesischen Küche ein. Weitere Infos unter www.alma-resort.com.

Das Abenteuer beginnt mit dem Besuch des lokalen Cam Duc Marktes. Die Teilnehmer durchstreifen das Getümmel mit den bunten Ständen und erhalten einen Überblick nicht nur über die frischen regionalen Zutaten, die später im Kochkurs zum Einsatz kommen. Im Dorf Cam Lam besucht die kleine Gruppe dann den einzigartigen Tempel aus Pflastersteinen, den der Mönch Thich Tam Phuoc in 24-jähriger beharrlicher Arbeit errichtete und erfährt im Anschluss beim Besuch einer Mangofarm bei einer Tasse Mangotee alles über die beliebte Frucht – von der Bedeutung des Mangoanbaus in Vietnam bis zu Hintergrundinformationen zur Mangoernte.

Zurück im Alma Resort setzen die angehenden Köche ihre bisher erworbenen Kenntnisse in die Tat um und lernen unter Anleitung des Alma-Küchenteams authentische Rezepte kennen, die in vietnamesischen Familien seit Generationen weitergegeben werden. Im Anschluss bereiten die Teilnehmer typische vietnamesische Gerichte wie Bánh Xèo, vietnamesische Pfannkuchen, Chả Giò Tươi, frische Frühlingsrolle und Phở, die legendäre vietnamesische Suppe mit Brühe, Reisnudeln und Fleisch selbst zu. Gemeinsames Essen inklusive. Zur Erinnerung erhalten sie ein Rezeptbuch und eine Kochschürze.

„Man muss eine Kultur probieren, um sie zu verstehen. In Vietnam gibt es keine authentischere Erfahrung als ein köstliches, von Grund auf selbst gekochtes Essen mit gastfreundlichen Einheimischen in deren Haus zu teilen“, sagt Herbert Laubichler-Pichler, geschäftsführender Direktor des Alma Resorts. „Wir hoffen, dass unsere Gäste nicht nur mit einem bemerkenswerten Repertoire an typischen Gerichten nach Hause zurückkehren, mit denen sie ihre Gäste daheim beeindrucken können, sondern auch mit neuen Freundschaften fürs Leben.“

Weitere Informationen; www.alma-resort.com.

uwelehmann/ surpress